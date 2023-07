Claudia Barrientos: “Los vecinos necesitan respuestas todo el año no solamente promesas electorales”

Pico Truncado

Libres Del Sur continúa con sus actividades de campaña, en las que lleva candidatos en estas elecciones provinciales.

El espacio, que acompaña a Claudio Vidal como Gobernador, lleva adelante una intensa agenda que incluye recorridos constantes por los barrios. Así sucede en lugares como Caleta Olivia, con el candidatos a diputado por el Pueblo David Acosta; o Pico Truncado, donde residen Claudia Barrientos (candidata a diputada provincial) y Bárbara Aballay, (candidata diputada por el Pueblo Suplente, acompañando a Miguel Farias).

Durante el sábado, por ejemplo,, ambas candidatas visitaron a vecinas y vecinos del barrio 1° de Mayo, de Pico Truncado. Allí dialogaron sobre diversos temas como la situación económica de las familias, la educación (sin clases y con edificios escolares en malas condiciones y sin calefacción), la inseguridad y la falta de oportunidades para los jóvenes.

“Queremos respuestas. No para mí, yo ya estoy hecha, para mis hijos. Qué provincia le vamos a dejar a las generaciones futuras?”, señaló una de las vecinas durante el intercambio, en uno de los testimonios más sentidos.

“Hay que transformar esta realidad”

Luego de estos encuentros, Claudia Barrientos, coordinadora política de Libres del Sur, mostró sus percepciones.

“Entre mate y mate me comentaban las experiencias que tuvieron con los representantes de la política tradicional: vienen en época de campaña, prometen y no vuelven”, dijo y agregó: “Sin educación, sin salud, sin cloacas y con constantes problemas de inseguridad no se puede seguir. Los reclamos de los vecinos son, básicamente, el acceso a los derechos humanos mínimos para el desarrollo de una vida digna”.

“Las respuestas y soluciones se necesitan todo el año no solamente tiene que ser promesas de campaña electoral. Hay que terminar con la vieja política y con quiénes fracasaron”, manifestó.