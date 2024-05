Sebastian Puig: “Las tarifas desmedidas ya llegaron y todavía no empezó el invierno”

Aumento de tarifas

“ Las tarifas desmedidas ya llegaron y todavía no empezó el invierno. Compartimos las últimas facturas de gas, donde se expone que aún cuando bajamos el consumo en términos comparativos recibimos estos aumentos”, manifestó el decano Sebastián Puig.

“La realidad es que cuando hablamos de gastos de funcionamiento también hablamos de esto, no se adecuan, no nos alcanza y aun no llegamos a los momentos de más frío. En materia energética también. Les pedimos a los legisladores que traten el proyecto 27/2024 que se encuentra en la comisión de Energía y Combustibles de la legislatura provincial”, agregó.

Puig explicó que “es la mejor herramienta que puede tener a mano el Ejecutivo provincial para colaborar con las universidades”.

“Sabemos que es un problema que nos alcanzará a todos, pero los ámbitos de contención, como lo son las escuelas o las universidades, no podemos cerrar nuestras puertas por falta de recursos para funcionar en lo más básico”, finalizó el decano.