Rodríguez Larreta presentó a su compañero de fórmula: “Gerardo Morales es un hombre valiente al que nunca le tembló el pulso para defender sus convicciones. Los argentinos estamos cada vez más cerca de hacer el cambio de nuestras vidas.”

“Es una gran alegría contarles que Gerardo Morales va a ser quien me acompañe como candidato a vicepresidente para cambiarle la vida a los argentinos. Es un hombre valiente al que nunca le tembló el pulso para defender sus convicciones”, afirmó Rodríguez Larreta en la apertura de su discurso.

“Es el complemento para profundizar el cambio que necesitamos los argentinos. Es una persona de acción que hoy gobierna su provincia y le transformó la vida a los jujeños, que hoy están mucho mejor que hace 8 años. Es un hombre que conoce y entiende lo que es el federalismo, que sabe la importancia de que las provincias tengan el rol que se merecen y que el gobierno nacional las apoye y no las extorsione”, explicó Rodríguez Larreta, sobre las razones que lo impulsaron a elegirlo.

Y siguió valorando la gestión de Morales en su provincia: “Gerardo tiene una experiencia única, dio vuelta Jujuy y hoy los jujeños tienen más trabajo. Defendió la educación pública usando las regalías del litio para construir más de 200 escuelas e hizo lo mismo con los derechos de los jujeños. Se acabaron los aprietes de la Tupac Amaru”.

“Los argentinos estamos cada vez más cerca de hacer el cambio de nuestras vidas, el cambio definitivo que marque un antes y un después en la historia de nuestro país”, aseguró y remarcó: “Necesitamos cambiar, y necesitamos un cambio que sea profundo y que se mantenga en el tiempo porque si no, no sirve para nada. Si no le cambiamos la vida a la gente no somos el cambio”.

En el cierre de su discurso, Rodríguez Larreta se dirigió a los argentinos con un mensaje esperanzador: “No están solos. Con Gerardo y todo el equipo vamos a salir a escucharlo y acompañarlos, como lo hicimos siempre. Vamos a ir a todas las provincias a escuchar los problemas y a ofrecer soluciones, porque eso es lo que sabemos hacer: trabajar, trabajar y trabajar para que vos y los tuyos vivan mejor. No hay otro camino”.

“Este año tenemos una oportunidad única de dejar atrás el chamuyo, la mentira, la violencia, y elegir por primera vez el camino de la acción, de los hechos, de los resultados concretos, de las soluciones. Y sobre todo, el camino de la tranquilidad y de la paz”, concluyó.

Tras la presentación, los precandidatos contestaron las preguntas de la prensa.

Sobre por qué eligió a Morales, Rodríguez Larreta recalcó que fue por “la pasión por el hacer y por la diversidad que nos enriquece. Venimos de lugares distintos, Jujuy y la Ciudad, y de historias políticas diferentes, yo soy del PRO, Gerardo, del radicalismo. Tenemos compatibilidad en el hacer y esa buena diversidad que enriquece”.

“La gente ya decidió que quiere un cambio profundo, por eso el kirchnerismo ya fue. Es parte de la historia que queremos olvidar en la Argentina”, cerró.

Por su parte, Morales valoró el perfil de gestión de Rodríguez Larreta. “Es un orgullo enorme compartir con vos, que sos un hombre que también toma decisiones todos los días, y eso lo sabemos a lo que nos toca gestionar y resolver situaciones de los vecinos, de la gente, de nuestro pueblo todos los días”, sostuvo.

Y dijo que “es un gusto poder lograr esta confluencia del PRO del radicalismo, la Coalición Cívica, el Peronismo Republicano, de muchos sectores que integran Juntos por el Cambio, que mayoritariamente creen, como nosotros, que necesitamos recuperar el diálogo en la República Argentina, necesitamos restablecer orden democrático en la vida cotidiana de las personas. Necesitamos a partir del diálogo construir soluciones para nuestro pueblo, apostar a recuperar algo que es tan importante como la cultura del esfuerzo y la cultura del trabajo, que es lo que nos dio identidad y que nos hizo grandes a todos los argentinos. Ese es el camino que vamos a transitar y también vamos a recuperar la gran clase media argentina”.

“El trabajo es lo único que saca a los pobres de la pobreza y sobre la base de esa convicción, aún en situaciones difíciles, nos van a dejar una Argentina destruida, pero no nos van a convencer de que somos inviables. Somos un gran país y juntos vamos a trabajar para dar vuelta a la Argentina”, declaró.

Morales recalcó así la vocación común de unir al pueblo argentino, al mismo tiempo que sostuvo que no faltará firmeza para tomar decisiones y que “hay que sacarle el pie de encima al campo, al que produce, al que genera trabajo”.

El anuncio se realizó en un salón de Palermo, donde los mandatarios estuvieron acompañados por un grupo de más de 100 vecinos que participaron del proceso de “Listas Abiertas”, la iniciativa para que más gente se sume a la vida política y la renueve con su participación.

Gerardo Morales es Contador Público, recibido en la Universidad Nacional de Jujuy, y fue docente universitario. Está casado y tiene 4 hijos. Gobierna la provincia de Jujuy desde 2015. En las últimas elecciones provinciales realizadas en mayo su coalición, “Frente Cambia Jujuy”, se impuso con el 50% de los votos y Carlos Sadir, candidato a gobernador, lo sucederá en el cargo a partir de diciembre.

Morales preside, además, la Unión Cívica Radical Argentina. Fue elegido en 2006 y mantuvo su mandato hasta el año 2009. Luego, fue reelecto en 2021 de forma unánime por los 94 delegados que conforman el comité nacional.

Y es Presidente de la Mesa del Litio de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, e integrante del Triángulo del Litio de Sudamérica.

Entre el 2001 y el 2015 fue senador nacional. En su paso por el Congreso presidió las Comisiones de Trabajo y de Asuntos Municipales, fue vicepresidente de las Comisiones de Acuerdo y de Presupuesto y Hacienda, y miembro de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.