Ante vecinos y asociaciones, el Municipio analiza situación actual del transporte público

También participó Ana Fernández, Jefa de Transporte Público del Municipio.El encuentro se desarrolló en la Sala de la Cultura y sirvió para charlar sobre distintos aspectos. En primer lugar, Escobar indicó que habitualmente se reciben quejas de los usuarios por los cortes del servicio, pero que son provocados por medidas de fuerza decididas por el gremio UTA a nivel nacional, afectando a Santa Cruz y a todo el interior del País.

En este mismo sentido, recordó cómo estaba el transporte público hace unos años atrás y como fue cambiando con las distintas decisiones tomadas por el Intendente Pablo Grasso, desde el llamado a licitación para la llegada de CityBus, la modernización de la flota, el mejoramiento de la traza vial, la implementación de la tarjeta SUBE, la incorporación de nuevos recorridos, entre otras cosas.

“Fuimos mejorando para que todos podamos tener un buen servicio”, dijo Escobar, pero lamentó que “Hoy nos encontramos con un problema en el cual la Municipalidad de Río Gallegos, la empresa de Citybus e incluso la misma UTA a nivel provincial, no tenemos injerencia porque esto es un paro que se está planteando a nivel nacional”.

“Ni siquiera el Ministerio de Trabajo de la provincia puede intervenir en esto porque está trabajando el Ministerio de Trabajo de la Nación” agregó el funcionario para explicar que en esta oportunidad no hay nada que se pueda hacer, porque todo depende de la negociación nacional: “Estamos trabados por una cuestión que se discute en Capital Federal y afecta a todo el país, a millones de usuarios que estamos sin el transporte público”, indicó.

De todas formas, el Municipio acciona con actas de infracción a la empresa CityBus por incumplimiento del servicio, porque “la Municipalidad puede proceder hasta un determinado punto, que es sancionando a la empresa. Después, en lo que es gremial, no tenemos mucha injerencia porque nosotros somos Municipio”, explicó.

En cuanto a la implementación de un servicio alternativo para pasar esta situación, tanto Chute como Escobar explicaron que se está trabajando en distintos proyectos, pero que se debe analizar muy profundamente la medida que se tome porque no se puede poner en riesgo a la población con decisiones apresuradas. Sobre los transportes escolares, se indicó que ya tienen una función y se corre el riesgo que no puedan cumplir con horarios y frecuencias necesarios por lo que “estaríamos provocando nuevamente un conflicto”, mientras que sobre los denominados “Uber”, Escobar afirmó que no pueden ser habilitados porque no hay una legislación que lo permita, y por consiguiente este tipo de servicio no está permitido.

A continuación, Gonzalo Chute indicó que en oportunidades anteriores, cuando el paro fue ilegal o no estuvo avalado por el gremio nacional, “hemos procedido con denuncia penal, con la Policía garantizando la salida de los colectivos, hemos garantizado el servicio”, pero “esta situación es distinta porque se da en el marco de un conflicto colectivo nacional”.

También “hemos denunciado las agresiones que hubo contra unidades”, dijo el responsable de Legal y Técnica destacando que “hemos tomado un rol activo y fuerte para garantizar que funcione el servicio y lo han visto”.Chute también explicó que si el conflicto nacional se soluciona, pero a nivel local la UTA decide seguir con las medidas, “ya sería otro tipo de conflicto y podríamos actuar de otra manera como hemos actuado en oportunidades anteriores, haciendo las denuncias pertinentes y requiriendo la asistencia de la fuerza de seguridad”.

Por último, y luego de analizar las distintas situaciones que se fueron dando durante los últimos tiempos, tales como medidas sorpresivas, agresiones a los vehículos, acompañamiento de las fuerzas de seguridad, charlas, negociaciones, denuncias y otras acciones, los funcionarios se dirigieron a vecinos y vecinas de la ciudad a quienes “les pedimos que entiendan la situación en que estamos viviendo.

No es una cuestión de responsabilidad institucional, ni de responsabilidad empresarial pero quédense tranquilos que estamos poniendo los mayores esfuerzos para ir mejorando día a día”.