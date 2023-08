Vocales de la CSS  esperan una ordenada transición y más recursos luego de la devaluación

Además, advirtieron la necesidad de que exista un incremento aumento en los recursos que recibe la caja, que todavía no logra ser autárquica, debido a la escalada inflacionaria y la devaluación que efectuó el gobierno nacional el pasado 14 de agosto.

Los vocales de la Caja de Servicios Sociales, Hugo Jerez (activos) y Beatriz Constantino (pasivos) ansían que la transición entre la gestión actual y el gobierno electo el pasado 13 de agosto, sea ordenada, y que, al mismo tiempo, se entregue toda la información inherente al funcionamiento de la obra social estatal.

Los vocales ya habían solicitado a la gobernadora Alicia Kirchner, realice las gestiones necesarias para que el gobierno provincial envíe a la CSS, el ingreso total de aportes de los afiliados a la obra social, según lo establece la Ley 3677 y sus decretos reglamentarios, lo cual no sucede desde hace años. Es que cada vez que se le descuenta a un afiliado en su recibo de sueldo, ese dinero no ingresa directamente a la obra social, sino que es enviado al gobierno provincial, el cual, discrecionalmente, luego reenvía estos recursos a la CSS. El no disponer los fondos que le corresponden a la CSS, atenta contra la autarquía del organismo, el cual se espera lograr en la próxima gestión gubernamental.

Dicha autarquía es necesaria para disponer de los recursos necesarios que luego se vuelcan al pago de proveedores, y sobre todo, prestadores, como colegios médicos y farmacias. Este punto es central en la coyuntura actual, teniendo en cuenta la inflación y la devaluación que hubo en el país el pasado 14 de agosto, lo que provocó aumentos en todos los rubros, y sobre todo, en la salud.

En este sentido, los vocales señalaron que es urgente el incremento de los recursos destinados a las diversas obligaciones de pago que se mantienen, para poder brindar una mejor cobertura al afiliado sin que existan dilaciones. De no existir un aumento en los recursos, el financiamiento de la obra social- del cual también los diputados pueden y deben trabajar con proyectos en la legislatura- será insostenible a largo plazo, e incluso en lo que resta del año.

Recorrida

En tanto, los vocales realizaron una recorrida por la delegación de la CSS en CABA, en donde se derivan a muchos afiliados. Allí se observó cómo es el funcionamiento de la hotelería, entre varios aspectos, teniendo en cuenta que en esta etapa del año sucede- en general- la mayor cantidad de derivaciones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CON LAS PUERTAS ABIERTAS

Los vocales recuerdan a los afiliados de la obra social que sus oficinas permanecen abiertas de lunes a viernes, de 9 a 15 hs, en la planta baja del edificio central de la Caja de Servicios Sociales, en Chacabuco 60, en Río Gallegos.

Pero también reciben las inquietudes a través del celular o del correo electrónico: la línea de Hugo Jerez (Vocalía de los Activos) es 2966-644187, y su dirección de correo es [email protected]. Por su parte, la línea de Betty Constantino (Vocalía de los Pasivos) es 2966-765068, y su correo [email protected].