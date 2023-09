Se agudiza el déficit de la CSS y se analiza un aumento en los coseguros que pagan los afiliados

Los problemas de financiamiento que se nutre de aportes que no realizan intendentes y fondos insuficientes que envía del gobierno se complicaron aún más luego de la devaluación, por lo que se analiza la posibilidad de incrementar los coseguros que abonan los afiliados, algo que los vocales esperan que no suceda

Los Vocales de la Caja de Servidos Sociales, Betty Constantino (pasivos) y Hugo Jerez (activos) vuelven a advertir que la obra social tiene graves problemas de financiamiento.

Como ya informaron los vocales, existe una falta de respuestas de jefes comunales y desinterés de parte del gobierno provincial, lo que derivó en el planteamiento ante el Directorio de acudir a la justicia para que los Intendentes de Santa Cruz paguen los aportes de sus trabajadores a la obra social.

Los jefes comunales están al tanto de la situación de deuda – no pago de aportes que retienen de sus empleados-y se les envió, por segunda vez, Cartas Documentos a todos los intendentes.

El no aporte de estos recursos, trae como consecuencia él desfinanciamiento de la caja, situación que se agrava cuando el gobierno provincial no envía el ingreso total de aportes de los afiliados a la obra social, según lo establece la Ley 3677 y sus decretos reglamentarios, lo cual no sucede desde hace años. Esto último ya fue reclamado mediante una nota la gobernadora Alicia Kirchner, para lo cual se espera, además, una reunión con el gobernador electo para discutir una nueva ley de coparticipación u otra norma, que asegure el financiamiento efectivo de la CSS

Los problemas de financiamiento son serios y se acrecentaron luego de la devaluación, lo que, como se sabe, impactó fuertemente en el rubro de la salud en todo el país. Por la inflación, durante este último año los gastos se incrementaron 80% y los ingresos solo un 45 % de todas las prestaciones, es decir, no se puede cubrir el déficit y existe una brecha importante entre lo que ingresa y lo que egresa. Esto implica que se analice la posibilidad de incrementar los coseguros que abonan los afiliados.

La suba de coseguros, no es la opción que los vocales avalan, teniendo en cuenta que los sueldos de todos los trabajadores no aumentan al mismo ritmo de la inflación ni de todos los costos que integran el valor de la salud.

RECORRIDA Y REUNIÓN CON GREMIOS

Por otra parte, el Vocal Hugo Jerez, realizó una recorrida por la Cuenca Carbonífera la semana pasada con el objeto de estar al tanto de los problemas de los afiliados en las delegaciones.

El próximo 22 de septiembre, los vocales efectuarán una charla en la sede del gremio Judicial de Río Gallegos con todos los sindicatos, para informar la gestión durante este último año y canalizar dudas sobre el funcionamiento de la obra social.

CON LAS PUERTAS ABIERTAS

Los vocales recuerdan a los afiliados de la obra social que sus oficinas permanecen abiertas de lunes a viernes, de 9 a 15 hs, en la planta baja del edificio central de la Caja de Servicios Sociales, en Chacabuco 60, en Río Gallegos.

Pero también reciben las inquietudes a través del celular o del correo electrónico: la línea de Hugo Jerez (Vocalía de los Activos) es 2966-644187, y su dirección de correo es [email protected]. Por su parte, la línea de Betty Constantino (Vocalía de los Pasivos) es 2966-765068, y su correo [email protected].