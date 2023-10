Santi Gómez presentó el Ente Mixto de Promoción Turística para Río Gallegos  

Acompañado de un vídeo institucional que visibilizó todas sus ideas para la capital provincial, el candidato a intendente de Me Gusta Río Gallegos planteó la necesidad de la creación de un Ente Mixto de Promoción Turística, que tenga participación estatal, del sector privado y se le asigne financiamiento fijo para su funcionamiento.

El candidato de Me Gusta Río Gallegos dijo que “tenemos que pensar en grande a Río Gallegos y dejar de lado el estancamiento, diciendo que no se puede porque no hay dinero” y afirmó que “con gestión y una proyección clara, se pueden conseguir las cosas”.