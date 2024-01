Vidal: “Vamos a volver a sembrar los campos”

Por parte del INTA, participaron el doctor Santiago Toledo, el magister ingeniero forestal Boris Díaz, el licenciado Alan Schorr y el doctor Fabio Moscovich. Con ellos, Vidal no solo diagnosticó el presente de la provincia, sino que apuntó a los proyectos que más lo desvelan.

Dijo que “en lugares como Gobernador Gregores, nos destacamos por tener la mejor cabeza de ajo del país, y 28 de noviembre nos regala algunas de las mejores papas. Estoy completamente convencido de que nuestra tierra tiene el potencial para una producción significativa; por eso, necesitamos su ayuda para lograrlo”.

Reconoció que “estamos atravesando momentos difíciles, y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Volver a producir es fundamental. Necesitamos capital para la educación y para invertir en métodos de producción. Esto es algo que debemos conseguir, sin dudas”.

Sobre la producción agrícola local, describió la falta de oferta propia de calidad y explicó que “cada semana, ingresan a nuestra provincia 22 equipos de hojas verdes. No cumplen con los estándares de calidad, son costosos y requieren más de 2 días de transporte. Observo lo que cosecha mi madre en su propio vivero, y no encuentro explicación de por qué, en una provincia tan rica en agricultura, no estamos alcanzando nuestro potencial productivo”.

En ese sentido, ratificó su decisión de “volver a sembrar los campos”, producir materia prima de frutas y verduras y desarrollar la industria alimenticia.

“Estar acá es muy importante. Nosotros somos un equipo que sabe administrar; aprovechemos esta oportunidad para hacer las cosas bien. Volvamos a trabajar, volvamos a producir, que Santa Cruz sí puede”, finalizó.