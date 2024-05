Con varios pedidos de los vocales activos y pasivos, se realizó la quinta reunión del Directorio de la CSS

El miércoles pasado se realizó la quinta reunión del Directorio de la Caja de Servicios Sociales, en donde los vocales por los activos y pasivos, Hugo Jerez y Beatriz Constantino, volvieron a plantear el tratamiento de puntos que surgen de los reclamos de los propios afiliados.

Uno de ellos fue el aumento en el monto de la tarjeta alimentaria que se entrega a los derivados en concepto de viáticos. Sin embargo, desde la presidencia, a cargo de Sergio Pérez Soruco, informaron que “por la situación financiera, resulta imposible aumentar” esta prestación de ayuda alimentaria.

Otro punto planteados por los vocales, fue que se fortalezca la comunicación de la obra social en cuanto a los montos de copagos y coaseguros que los afiliados deben abonar sea por atención médico como por estudios. Sucede que existen diferentes montos que se están cobrando y ante la duda, se recomienda al afiliado consultar a la obra social para no pagar de más.

Por otra parte, los vocales remarcaron que no se vislumbran propuestas por parte de los vocales por el Ejecutivo, y al mismo tiempo, señalaron que esperan los respectivos cambios en los funcionarios que la actual gestión todavía no realizó.

Jerez y Constantino remarcaron que es incompatible que hayan verdaderos cambios, que fueron anunciados por el propio Ejecutivo, si áreas claves de la obra social están a cargo de funcionarios de la anterior gestión.

REUNIÓN CON SINDICATOS

En tanto, el vocal por los activos, mantuvo un encuentro con varios sindicatos, como Judiciales, ATE, SOEM, ADOSAC y APOC, para interiorizarlos sobre el estado y funcionamiento de la obra social provincial.

CON LAS PUERTAS ABIERTAS

Los vocales recuerdan a los afiliados de la obra social que sus oficinas permanecen abiertas de lunes a viernes, de 10 a 15 hs, en la planta baja del edificio central de la Caja de Servicios Sociales, en Chacabuco 60, en Río Gallegos.

Pero también reciben las inquietudes a través del celular o del correo electrónico: la línea de Hugo Jerez (Vocalía de los Activos) es 2966-644187, y su dirección de correo es [email protected]. Por su parte, la línea de Beatriz Constantino (Vocalía de los Pasivos) es 2966-765068, y su correo [email protected].