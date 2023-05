En el marco del la conmemoración del día nacional de la donacion de organos, se impuso el nombre de Claudia Argiropulos a una calle del barrio René Favaloro.Claudia es una vecina de Río Gallegos que lamentablemente falleció a la espera de un corazón.

Adolfo “Fito” Cid de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes nos comento un poco lo que sucedió con Claudia; “Lamentablemente se va a cumplir un año de lo de Claudia, ella estaba esperando un trasplante de corazón los tiempos no llegaron se dilató todo y bueno es lo que yo hablaba recién con un colega tuyo vos podés estar primero en la lista de espera y si el órgano no es para vos y estás en el número 15 número 20 te va a tocar el número 15 o 20, entendemos la familia que está adolorida todavía no hace un año pero bueno fue un pequeño mismo que quisimos hacerle a la familia desde la asociación salió la idea de hacer esto de los concejales tuvieron la buena predisposición y si bien es un poner el nombre una calle de la familia va a tener un lugarcito también donde donde poner su corazón” señaló Adolfo Cid.

Marta Rojel responsable del área de capacitación de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, hizo referencia a la importancia de concientizar sobre la donacion de organos.

“Nosotros hemos trabajado mucho porque fíjate que las enfermedades poco frecuentes a corto a mediano plazo te pueden llevar a un trasplante de órgano caso de Nadie Cid con una hipertensión pulmonar que terminó con un trasplante pulmonar o el hijo de Mercedes, Nazareno que nació con una 13 vías biliares y terminó con un trasplante de hígado y hoy tiene 14 años fíjate si no vale la pena decir donar salvavidas”, enfatizó la referente de Enfermedades Poco Frecuentes.

Mas adelante “Fito” Cid señalo que se viven sentimientos contradictorios; “La verdad que te pone triste y contento no, contento por nadie triste por la otra familia que nosotros podíamos haber tenido el mismo resultado que ellos por suerte no así que eso nos impulsa a que sigamos informándonos que sigamos apostando a ser donantes de órganos y nosotros cuando pasó lo de Nadia nos sentíamos culpables y después el médico nos dijo esa persona ya tenía el destino marcado y si los órganos no van para alguien se pudren en la Tierra así que así nomás nos dijo desde frío no y bueno es la realidad así. Que la gente se informe y que sean donantes de órgano si bien la ley Justina dice que todos somos donantes pero si dejaste en algún momento algo firmado no está de más volver a reafirmarlo mediante un telegrama o la página de mi Argentina, nosotros el otro día hicimos el carnet de conducir de mi señora y ayer nos dimos cuenta de que el carnet atrás dice que no es donante de órgano entonces falta mucho todavía no”, expresó el titular de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes.