Avanza el proyecto de Ley de Profesionalización del Deporte y se solicitará informes al Registro Único de Proveedores

LEGISLATURA PROVINCIAL

Los legisladores analizaron y trataron varios proyectos en las reuniones de comisiones que se llevaron adelante esta semana en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz.

En la continuidad de las reuniones de comisión de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, los legisladores provinciales analizaron y despacharon distintas iniciativas. En la comisión de Desarrollo Social, con la totalidad de los diputados presentes y bajo la presidencia de la Diputada Claudia Barrientos, se dio despacho favorable al proyecto de Ley N°51/24 de autoría del Diputado Piero Boffi, que busca crear el Sistema de Becas Provinciales con destino a la profesionalización del deporte. El autor de la iniciativa precisó que entre sus requisitos se establece que los beneficiarios deben poseer entre 13 y 21 años de edad y tener aprobadas al menos el 50% de las materias del año que cursa. Entre los fundamentos, Boffi indica que el proyecto de Ley de Profesionalización del Deporte “representa un paso significativo en el fortalecimiento del deporte en nuestra provincia y el respaldo a nuestros deportistas”.

Asimismo, durante la comisión de Obras Públicas, con la totalidad de los diputados presentes y presidida por el Diputado Cristian Ojeda, dieron despacho favorable -que será tratado en el recinto próximamente- a un pedido de informes a la Subsecretaría de Contrataciones y del Registro Único de Proveedores, para conocer los fundamentos por los cuales se renovó en julio de 2023 la inscripción en el Registro Único de Proveedores de la Provincia de Santa Cruz a la empresa constructora CARRIZO STELLA MARIS hasta el día 30/09/2024 siendo que dicha empresa se encuentra en concurso preventivo de acreedores. “Son de público conocimiento, los cuestionamientos y las denuncias penales efectuadas respecto del manejo de la obra pública durante la gestión anterior, siendo dicha firma una de las empresas bajo sospecha” afirmó en los fundamentos el legislador Pedro Muñoz, autor del proyecto.

Por otra parte, las comisiones de Recursos Naturales y la de Energía y Combustibles sesionaron en conjunto. En las mismas se hicieron presentes autoridades de Servicios Públicos Sociedad del Estado y de Distrigas S.E. quienes brindaron informes detallados sobre el estado en el cual recibieron ambas empresas y en el marco de dos proyectos que requerían la ampliación de la prórroga de la Emergencia Hídrica en zona norte y un pedido de tarifas diferenciadas de luz y gas. El titular de SPSE, Jorge Avendaño, señaló que existió “un abandono total” en todas las áreas de la empresa, con obras que no se hicieron y “sin datos confiables” sobre su estado general. Particularmente sobre la situación de la zona norte, el titular de la empresa expresó que la Planta de Ósmosis Inversa que provee de agua a Puerto Deseado tenía serias dificultades de funcionamiento y se encontraba, al inicio de esta gestión, trabajando al 50% por problemas de mantenimiento sumados al abandono de los pozos de captación. “Hemos ido trabajando paulatinamente para mejorar el sistema”, expresó. Respecto al proyecto de prorrogar la emergencia hídrica en la zona norte, las autoridades de SPSE sugirieron que esto debería acompañarse con la búsqueda de financiamiento para las obras que hay que replantear ante la falta de información de gestiones anteriores o “información poco confiable”, a fin de poder avanzar en las tareas necesarias.

Tras un cuarto intermedio, se dio tratamiento al proyecto que solicita en el ámbito de la provincia, una tarifa diferenciada del servicio de energía que presta SPSE en beneficio de las Uniones y Juntas Vecinales, Centros de Jubilados y Pensionados, y Asociaciones u ONG’s sin fines de lucro y legalmente constituidas. Se informó que hay dos opciones para segmentar y bonificar los servicios de luz; por un lado, lo que ya viene aplicando SPSE y por otra parte el programa Vale Santa Cruz, que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo y que comenzará a implementarse la semana próxima en Caleta Olivia. En cuanto al cobro del gas, el presidente de Distrigas S.E Marcelo de la Torre, explicó que la empresa provincial debe cobrar lo que le indica Camuzzi y que esto no puede modificarse, aunque si se está revisando a los usuarios del servicio catalogados como N1 que perciben altos ingresos “y eso no es real”, por lo cual están pidiendo a las intendencias que recategoricen para cobrar un valor acorde. Además acotó que el valor del gas en la Patagonia que antes representaba un 50 % menos que en Buenos Aires, desde marzo no sólo aumentó, sino que se invirtió esta relación “desconociendo a la región como productora de gas y esto ya ha sido planteado por el Gobernador ante las autoridades nacionales”.

Por último, en la Comisión de Legislación General, obtuvo despacho favorable por mayoría el Proyecto de Ley del Ejecutivo tendiente a adecuar a las prerrogativas del Ministerio de Energía y Minería de la Provincia. En cuanto a la iniciativa impulsada por el Diputado Pedro Muñoz para declarar Festival Provincial al “Festival Patagónico de Cervezas Artesanales”, obtuvo despacho favorable por unanimidad; de esta manera ambos proyectos serán incorporados en el orden del día de la Sesión Ordinaria del día de mañana.