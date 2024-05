Vidal: “El trabajo y la unión, como banderas, son el camino para tener la Santa Cruz que merecemos”

El mandatario reiteró lo que ya ha dicho en otros encuentros con trabajadores de distintas áreas, respecto de la situación económica de la provincia. Dijo que “lamentablemente la situación del país no es fácil, la de la provincia mucho menos, hemos recibido una provincia endeudada, pero yo no estoy pidiendo que me acompañen a cabeza gacha cuatro años; yo pido que nos acompañen con trabajo, con gestión, y en un año y medio, o mucho menos, esta provincia tiene que estar funcionando como tiene que ser. Lo vamos a lograr”.

Agradeció el trabajo del personal policial, y describió que “sé del esfuerzo que están haciendo para mantener la seguridad, cuidando a los vecinos, veo los controles que están haciendo a lo largo de toda la provincia, y se los agradezco. Caleta Olivia es una localidad que nos preocupa por la violencia que hay, por la delincuencia que hay, así que quiero pedirles un poquito más de esfuerzo. Nosotros desde el gobierno vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que la fuerza esté mejor, no solamente en lo salarial, sino también en las condiciones laborales”.

Aseguró que “muchas veces se escuchan ruidos, se escucha malestar, pero es porque se están terminando con las cosas que estaban mal. La verdad que tenemos un equipo de trabajo que, si tomó la decisión de ser parte de un gobierno, lo hizo porque realmente está convencido de que podemos sacar esto adelante, que hay que hacer las cosas bien”.

Dijo que “las deudas que nos dejó el gobierno anterior, un crédito que sacaron un año y medio antes de retirarse, deuda en Distrigas, parte en dólares, parte en pesos, es deuda en sí que tiene el Estado, que tienen los entes provinciales, es algo que nos pesa en la gestión. Yo les pido un poquito de tiempo nada más, yo le doy mi palabra de trabajador, de compañero, de caballero, hoy de gobernador, de que vamos a sacar esta provincia adelante”.

Vidal comprometió la entrega, la próxima semana, de nuevo equipamiento, y anticipó que “en los próximos días realizaremos una compra muy pero muy importante que es de indumentaria de mejor calidad”.