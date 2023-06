Pedro Mansilla: “Vamos a activar la cláusula de revisión y abrir la paritaria en la segunda quincena de junio”

Así lo indicó Pedro Mansilla secretario general del SOEM Río Gallegos en una entrevista en exclusiva en nuestro estudio, señaló que ya establecieron una comunicación al respecto con el secretario de hacienda municipal contador Diego Robles.

“La paritaria estaba prevista para el mes de julio nosotros pusimos una cláusula de revisión como bien vos decís si los porcentuales superan el 42,5 esta información la vamos a tener recién la semana que viene el 12 creo o 13 de la semana que viene es cuando se da a conocer los porcentajes oficialmente y si esa sí se ha acumulado supera el 42,5 bueno automáticamente no vamos a sentar en paritaria, calculamos que este los primeros días la segunda quincena de junio o sea de este mes y allí bueno obviamente hacer la evaluación actualizarlo de acuerdo al índice de inflación que eso es el acuerdo en este ida y vuelta que tenemos con el ejecutivo municipal y bueno y luego para adelante ver cómo va a ir cómo se va a ir evaluando cómo va impactando en los meses siguientes el tema de la inflación que por ahora de acuerdo a los análisis de nuestro paritarios bueno es un panorama un tanto complejo, cálculo que este análisis también lo está haciendo el ejecutivo municipal pero bueno veamos el medio vaso lleno tenemos por lo menos esta posibilidad de ir a una a una cláusula de revisión y actualizar estos valores que como vos bien decías bueno la inflación va generando ese desgaste” expresó Mansilla.

El secretario general del SOEM indicó también que; “del área hacienda ya se pusieron en contacto con la organización para que apenas sepan que esté arrojando los porcentuales bueno eso también hacen el mismo cálculo de que vamos a ir a una paritaria a esa cláusula revisión. así que va a ser mera formalidad y seguramente va a estar tomando estado público esa esa reunión de paritaria”

Durante la entrevista consultamos a Mansilla sobre el bono extraordinario que el gobierno provincial pagar a los trabajadores del estado, si esto se trasladara a los trabajadores municipales.

“Sin duda a nosotros nos sorprendió esta noticia cuando estábamos en la Cuenca Carbonífera, estábamos visitando a los compañeros del sindicato de municipales del Río Turbio y bueno cuando se hizo público esto por parte del gobierno provincial porque sin duda ha generado que que obviamente nosotros hiciéramos desde cada organización gremial en los distintos planteos y entendemos que por esta hora ya debería haber una agenda entre los intendentes de la provincia con el ejecutivo provincial en función de ese de ese tipo de anuncio no más allá de que en forma personal cuando el intendente regrese de su viaje por zona norte de la provincia vamos a tener algún tipo de reunión respecto de este tema y otro tema que tenemos en la agenda” indicó Mansilla respecto al tema.

Sobre la solicitud de asamblea que están realizando un grupo de trabajadores municipales dijo; “No ha sido viable es que en función de la cantidad de firmantes no alcanzan el número necesario para un llamado asamblea no sé si por desconocimiento por qué motivo mucho de la firma no correspondían a afiliados de la organización gremial en otros casos en otros puntos estaba ilegible las firmas o las aclaraciones de firma y bueno es un trabajo que obviamente se tomó el área de la secretaría de administrativa de actas del sindicato y bueno se procedió a la correspondiente resolución de comisión directiva y pero en ese interino que tomamos conocimiento nosotros es una presentación que hicieron algunos de los de los que de los compañeros municipales que que se lanzaron este este petitorio de hacer una presentación a la delegación del Ministerio de trabajo de la nación con lo cual este ahora vamos a estar con los tiempos que maneja el Ministerio” enfatizó Mansilla.

Mansilla también nos anticipó que el sindicato realizará un sorteo especial para el dia del padre con un millón y medio de pesos en premios para repartir entre los afiliados al gremio, esto será el próximo 16 de junio.

A continuación ponemos a su consideración la totalidad de la entrevista en este video, en la misma Pedro Mansilla también hace referencia al alto grado de exposición que a tenido junto al intendente Grasso y respondió a la pregunta del periodista de si sería candidato del intendente si se lo pide, entre otros temas.