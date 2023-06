Y diez años después.El día que Cristina inauguró la incorporación de Río Gallegos al interconectado: «ya con que no se corte la luz es una gran cosa»

También recordó cuando “Máximo me llamaba diciéndome, ´otra vez se cortó la luz´, porque él se enoja muchísimo cuando se corta luz porque se acuerda cuando era chiquito y se cortaba la luz, hasta que llegó el padre a la gobernación y después no se cortó más la luz porque hizo las cosas que tenía que hacer”, mencionó Cristina.

Respecto de las ventajas de sumarse al interconectado, dijo “ya con que no se corte la luz es una gran cosa”, y anunció que además los santacruceños se beneficiarían con la reducción “de un 30% en sus facturas por el ahorro que estamos haciendo”, aseguró.

Muchos habrán recordado aquel discurso cuando la noche del jueves, media provincia padeció uno más de los reiterados cortes de luz producto “de una falla en el interconectado en el tramo que va desde Pico Truncado hasta Comandante Luis Piedra Buena”, según informó el gobierno provincial en un parte de prensa en el que mencionó la responsabilidad de la operadora Transener que, como en los anteriores cortes, no dio más explicaciones.

“Hoy estamos en un hecho histórico sin lugar a dudas. entre la 1 de la madrugada y las 3 de la madrugada del día viernes, se hizo la operación que conecta definitivamente a Río Gallegos con el Sistema Nacional de Electricidad. ¡Qué orgullo, qué alegría! Argentina conectada desde La Quiaca hasta el extremo sur del continente”, tronaban las palabras de Cristina, durante un de sus habituales discursos e inauguraciones de obras en días previos a una elección general, en aquel momento, las legislativas en las que Sergio Massa derrotó en la provincia de Buenos Aires a Martín Insaurralde, el candidato de Cristina Fernández.

En otro pasaje de su alocución la entonces mandataria afirmó que con la anexión de Santa Cruz al SIN,

Con una inversión de 5.225 millones de pesos, ejecutada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se completa la interconexión de la Patagonia al Sistema Argentino de Interconexión con la culminación del tendido de 693 kilómetros de Líneas Extra y Alta Tensión desde Pico Truncado hasta Río Gallegos. “Esto es el crecimiento y la movilidad social ascendente que hemos tenido los argentinos en estos años.”, enfatizaba Cristina Fernández.

El interconectado pensado para las represas y la energía de la usina de Río Turbio.

“Sin este sistema de interconectado que hoy estamos inaugurando y que tiene ya Gallegos en marcha, sería inviable la usina termoeléctrica porque nos sobraría energía y no sabríamos cómo inyectarla y serían absolutamente inviables las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic porque qué hacemos con 1.740 megavatios si acá no se alcanzan a consumir en toda la provincia”.

El interconectado parte desde Pico Truncado, desde la Estación Transformadora de 500/132 Kv allí ubicada denominada “Santa Cruz Norte” con una línea de Extra Alta Tensión de 500 KV recorriendo un trazado de 392 km. hasta la localidad de Comandante Luis Piedra Buena donde se construye una Estación Transformadora de 500/132 KV llamada “Río Santa Cruz”.

De esta estación se alimenta a Comandante Piedra Buena.

La línea de Extra Alta Tensión de 500 KV prosigue desde allí hasta la localidad de La Esperanza denominada “ET Esperanza” donde se ubica una Estación Transformadora de Maniobra y Rebaje de 500 KV a 220 KV y 132 KV.

Desde esa gran Estación parten dos líneas de Alta Tensión en 220 KV que se dirigen a Río Turbio (149 Km.) y otra a Río Gallegos (128 Km).

Ahorro de petróleo, y multiplicación de enchufes.

En su discurso la entonces presidenta habló del ahorro en barriles de petróleo que significaría el interconectado. “¿Saben cuánto consume Argentina de barriles de petróleo per cápita teniendo en cuenta la electricidad residencial, el gas natural residencial y el gas licuado residencial?,

2,53 barriles de petróleo anuales”, afirmó Cristina Fernández.

Luego comparó la Argentina con otros países del continente. “¿Saben cuánto consume Brasil per cápita barriles por año? 0,59; Chile, 0,89 y Brasil 0,92″, o sea, que en la Argentina, per cápita en consumo energético, por así decirlo, consumimos 329 por ciento más que Brasil, 184 más que Chile y 174 más que Uruguay”, concluyó.

“¿Y eso qué significa?”, preguntó luego, y respondió: “Y a mí qué me importa, me dirá la señora que me está escuchando. Debería importarte, porque quiere decir que tenés muchas más cosas para enchufar en tu casa que las que tienen en otros países, enchufás televisores, enchufás aires condicionado, plasma. Pero además también, andás en auto, en auto usado o en auto nuevo y esto es lo que mide…y esto es precisamente lo que mide el nivel de calidad de vida y de consumo de los argentinos”.

