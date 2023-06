Claudio Vidal con duras criticas a Lucas Pratti:”Miente, miente que…”

𝗔đ—č đ—șđ—¶đ—»đ—¶đ˜€đ˜đ—żđ—Œ đ—±đ—Č 𝗩đ—Čđ—Žđ˜‚đ—żđ—¶đ—±đ—źđ—±, 𝗟𝘂𝗰𝗼𝘀 đ—Łđ—żđ—źđ˜đ˜đ—¶:

La respuesta que Ud. hizo pĂșblica hace algunos dĂ­as demuestra la falta de madurez polĂ­tica y el poco o nulo conocimiento del complejo momento que atraviesa la PolicĂ­a de la Provincia de Santa Cruz.

đ—˜đ—» đ—č𝘂𝗮𝗼𝗿 đ—±đ—Č đ—œđ—Œđ—»đ—Č𝗿𝘀đ—Č 𝗼 𝗿đ—Čđ˜€đ—œđ—Œđ—»đ—±đ—Č𝗿đ—șđ—Č 𝘆/đ—Œ 𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗿đ—șđ—Č, đ—±đ—Č𝗯đ—Čđ—żđ—¶Ìđ—ź đ—±đ—Čđ—±đ—¶đ—°đ—źđ—żđ˜€đ—Č 𝗼 đ—șđ—Čđ—·đ—Œđ—żđ—źđ—ż đ—č𝗼𝘀 đ—°đ—Œđ—»đ—±đ—¶đ—°đ—¶đ—Œđ—»đ—Č𝘀 đ—čđ—źđ—Żđ—Œđ—żđ—źđ—čđ—Č𝘀 đ—±đ—Č đ—čđ—Œđ˜€ đ—Č𝗳đ—Čđ—°đ˜đ—¶đ˜ƒđ—Œđ˜€, 𝗼𝘂đ—șđ—Čđ—»đ˜đ—źđ—»đ—±đ—Œ 𝘀𝘂𝘀 𝘀𝗼đ—čđ—źđ—żđ—¶đ—Œđ˜€, 𝘀𝘂đ—șđ—¶đ—»đ—¶đ˜€đ˜đ—żđ—źđ—»đ—±đ—Œ đ—č𝗼 đ—¶đ—»đ—±đ˜‚đ—șđ—Čđ—»đ˜đ—źđ—żđ—¶đ—ź 𝘆 đ—čđ—Œđ˜€ đ—Čđ—čđ—Čđ—șđ—Čđ—»đ˜đ—Œđ˜€ đ—»đ—Č𝗰đ—Čđ˜€đ—źđ—żđ—¶đ—Œđ˜€ đ—œđ—źđ—żđ—ź đ—č𝗼𝘀 đ—œđ—żđ—źÌđ—°đ˜đ—¶đ—°đ—źđ˜€, đ—șđ—Čđ—·đ—Œđ—żđ—źđ—»đ—±đ—Œ đ—Čđ—č đ—Čđ˜€đ˜đ—źđ—±đ—Œ đ—±đ—Č đ—čđ—Œđ˜€ đ—œđ—źđ˜đ—żđ˜‚đ—čđ—čđ—Čđ—żđ—Œđ˜€ 𝘆 đ—źđ˜ƒđ—źđ—»đ˜‡đ—źđ—»đ—±đ—Œ đ—Čđ—» đ—č𝗼 𝗿đ—Čđ—Čđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—źđ—°đ—¶đ—ŒÌđ—» 𝘆 đ—Čđ—č đ—șđ—źđ—»đ˜đ—Čđ—»đ—¶đ—șđ—¶đ—Čđ—»đ˜đ—Œđ˜€ đ—±đ—Č đ—čđ—Œđ˜€ đ—Čđ—±đ—¶đ—łđ—¶đ—°đ—¶đ—Œđ˜€ đ—±đ—Č đ—č𝗼𝘀 đ—±đ—¶đ˜€đ˜đ—¶đ—»đ˜đ—źđ˜€ đ—°đ—Œđ—șđ—¶đ˜€đ—źđ—żđ—¶Ìđ—źđ˜€. đ—˜đ˜€đ˜đ—źÌ 𝗰đ—čđ—źđ—żđ—Œ đ—Ÿđ˜‚đ—Č đ—șđ—¶đ—»đ˜đ—¶đ—Čđ—»đ—±đ—Œ 𝘆 đ—»đ—Čđ—Žđ—źđ—»đ—±đ—Œ đ—č𝗼 𝗿đ—Č𝗼đ—čđ—¶đ—±đ—źđ—± đ—»đ—Œ 𝘃𝗼 𝗼 đ—°đ—Œđ—»đ˜€đ—Čđ—Žđ˜‚đ—¶đ—ż đ—»đ—źđ—±đ—ź. La situaciĂłn es sumamente complicada, y es evidente que tanto los gobernantes como muchos sectores de la polĂ­tica oficialista no comprenden lo grave que es tener una Fuerza de Seguridad abandonada a su suerte al momento de desempeñar sus funciones. đ—Łđ—Œđ—»đ—Č𝗿 đ—Čđ—» đ—żđ—¶đ—Čđ˜€đ—Žđ—Œ đ—č𝗼 đ˜ƒđ—¶đ—±đ—ź đ—±đ—Č đ—čđ—Œđ˜€ đ—Č𝗳đ—Čđ—°đ˜đ—¶đ˜ƒđ—Œđ˜€ 𝘁𝗼đ—șđ—Żđ—¶đ—ČÌđ—» đ—¶đ—șđ—œđ—źđ—°đ˜đ—ź đ—Čđ—» đ—č𝗼 𝘀đ—Čđ—Žđ˜‚đ—żđ—¶đ—±đ—źđ—± đ—±đ—Č đ˜đ—Œđ—±đ—Œđ˜€ đ—čđ—Œđ˜€ đ—°đ—¶đ˜‚đ—±đ—źđ—±đ—źđ—»đ—Œđ˜€. Al no brindarles los elementos necesarios, se estĂĄ comprometiendo la eficacia de su trabajo y, por ende, se pone en peligro la protecciĂłn de la comunidad en su conjunto.

Me preocupa que no entienda -o haga que no estĂĄ entendiendo- que los trabajadores de la Fuerza enfrentan mĂșltiples desafĂ­os en su labor, y mĂĄs allĂĄ de estadĂ­sticas y operativos positivos que puedan registrar los censos, o las mediciones que realicen, las cosas no estĂĄn bien para ellos. DeberĂ­a demostrar mĂĄs empatĂ­a, ponerse en lugar de ellos. ÂżTanto odio les tiene?