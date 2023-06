Rudy Ulloa afirmó que la oferta de candidatos de los partidos mayoritarios es muy pobre, y que postularse a la gobernación y luego a la intendencia es “una estafa”

Confesó que su candidata es Alicia Kirchner, y que le gustaría que Cristina Fernández fuera nuevamente candidata a la presidencia.

Las definiciones las brindó en la Feria del Libro en el marco de la presentación de su libro Mi amigo, el Presidente, en el que narra el vínculo con Néstor Kirchner que se inició cuando él era cadete del estudio de abogados del expresidente junto a su esposa Cristina Fernández.

“Hoy tenemos candidatos pero no tenemos representatividad política”

“Hoy tenemos candidatos pero no tenemos representatividad política hoy tenemos una crisis de representatividad muy grande, nadie se siente representado por nada ni por nadie, eso sí, te imponen candidatos”

“estamos en una etapa muy jodida, y se están borrando todos”

“Y vos fijate la crisis se está llevando a los dirigentes políticos. Macri se bajó, Alberto no tiene la reelección, la compañera Cristina no sabemos, Alicia, dicen por ahí que no va. Costa tampoco va. Entonces qué pasa, o estamos en una etapa muy jodida, y se están borrando todos y nos están haciendo jugar con la B, y la C en algunos casos, y eso baja la vara”.

“hay una campaña para que la gente no crea en nada” ”

“Y es grave lo que está pasando, porque hay una campaña antipolítica, hay una campaña de que el sistema no sirve, que los políticos son todos corruptos, que los curas son todos violadores, que los militares son todos asesinos. Entonces hay una campaña para que la gente no crea en nada”

Postularse a gobernador, y después a intendente “una estafa”

“Hoy estamos de espectadores televisivos. La incertidumbre es terrible, es increíble que hoy estemos a cuatro o cinco días del cierre de listas y no sabemos, eh. Están los valientes, no, que se mandaron a ver qué pasa. Total voy de gobernador, pierdo, después voy de intendente, hasta una estafa electora, se entiende? es tonto esto” .

“hoy la oferta electoral de los partidos mayoritarios es muy pobre”

“lo que pasa que hoy La oferta electoral hoy de los dos hoy partidos mayoritarios son muy pobres, si ponés malos, no esperes resultados buenos, vamos a perder, lamentablemente cuatro años más. Y Santa Cruz creo hoy y el país, no tienen cuatro años más de pérdida. Por eso les confieso algo, mi candidata era la continuidad de que nos garantizaba el proyecto, estabilidad y nos daba tiempo a que nos preparemos para lo que venía. De pronto nos encontramos, bueno, esa es la realidad. Queremos que Cristina vaya, es su decisión política. Y eso nos cambia el escenario, si ella no va y Alicia no va, ahí baja la vara. Y ahí vienen los valientes, no, los caranchos de la política”.

“vamos a presentar candidatos a Diputados por Pueblo en todas las localidades”

“Estamos trabajando con los compañeros avales, con el congreso provincial, en las cuales vamos a presentar Diputados por Pueblo en todas las localidades, uno o dos, en Río Gallegos también, dos o tres, y estamos trabajando con el congreso partidario de Primero Santa Cruz, y esperando, somos orgánicos, esperando decisiones políticas, como siempre es el costo de tener jefes políticos, uno tiene que asumir las directivas”.

“estamos esperando la decisión de Alicia como candidata a gobernadora”.

“Estamos esperando que la compañera Alicia que es nuestro objetivo que nos guíe, porque hasta ahora ha llevado espectacularmente la provincia adelante, y estamos esperando también resultados políticos a nivel nacional”

Informe: infomedia24 & Winfo

