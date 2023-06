Santa Cruz avanza decididamente hacia la gestión sostenible del mar

Este lunes 12 de junio, se dio un importante paso hacia un mar santacruceño, productivo y sostenible. El gobierno provincial materializó su compromiso con el progreso científico y la preservación del ecosistema marino: a través de la firma de diversos convenios, se ha impulsado una serie de iniciativas clave que sentarán las bases para un futuro sostenible en la provincia. Estas acciones son parte fundamental del “decenio de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible” y demuestran el firme compromiso del gobierno con la conservación y el aprovechamiento responsable de los recursos marinos.

Mariel Gauna (Intendenta del Parque Nacional Monteleón), formó parte de la jornada y valoró especialmente la firma de los convenios: “A nosotros nos encanta la idea de poder trabajar de forma conjunta, no sólo con los distintos estamentos gubernamentales, sino también sumando a las ONG: trabajar juntos y con ideas claras. Estamos muy contentos, creo que es un desafío para todos, y estamos bien encaminados”.

Gauna, quien tiene a cargo un el que fuera el primer parque costero continental, opina que es fundamental continuar creando áreas marinas protegidas. “Es el momento de reactivar proyectos que han quedado dormidos, es ahora que están dadas las circunstancias. Monteleón está cerca de cumplir 20 años y es el momento de trabajar con distintos actores que pretendemos lo mismo: conservar, mirar hacia el mar y seguir creciendo”.

La firma de los convenios contó con la presencia de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner y por el gobierno provincial también estuvo Rocío Campos (Secretaría de Estado de Responsabilidad Social de Santa Cruz). Además, participaron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié. y Federico Granato (Director de la Administración de Parques Nacionales). Por el lado de las ONG locales, fueron parte Miguel Iñiguez (Director de Fundación Cethus), Eduardo Carnota (Director de Fundación Conociendo Nuestra Casa), Germán Montero (Director Ejecutivo de la Asociación Ambiente Sur) y Martina Sasso (Directora de Fundación Por El Mar).

Mediante el trabajo en conjunto entre diferentes sectores, se podrán establecer los mecanismos adecuados para potenciar el patrimonio costero y marítimo. Así lo expresa Juan Cabandié, quien pondera la tarea en el territorio que realizan las organizaciones locales: “Las actividades que llevan adelante fortalecen al Estado. La relación ONG-Estado me parece muy virtuosa y mejora el vínculo con las comunidades, así como el turismo de naturaleza, que también permite el desarrollo de las comunidades locales”.

Sobre la necesidad de proteger el mar y su entorno, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, indicó que “nosotros no concebimos las áreas protegidas como islas de conservación, si no con la gente adentro: son usinas de formación y educación ambiental. Porque no existe mejor manera de cuidar que la concientización de la ciudadanía y del pueblo. Muchas veces, el trabajo que pueden hacer las ONG es donde el Estado no llega; por eso nos comprometimos a la firma de estos convenios”.

Cabandié opinar que aún es mucho el trabajo que queda por hacer en materia de conservación marítima: “Aún nos falta poner en valor, proteger más la fauna ictícola, pensar más en el mar en cuanto a políticas públicas y en lo que hacemos en el territorio. Creo que estamos iniciando un buen camino, pero todavía nos falta fortalecerlo”.

Por su parte, Federico Granato -el Director de la Administración de Parques Nacionales- se mostró muy emocionado y aseguró que “este tipo de convenios nos permite incorporar al trabajo cotidiano a organizaciones que vienen desarrollando actividades por la conservación de la biodiversidad. En este caso, además de potenciar la cuestión de la conservación, se pondera también el uso público del mar, el sentido de pertenencia”.

Además, aseguró que Argentina debe desarrollar su sistema de áreas protegidas, y que, para crecer, “se necesita crear conciencia de la importancia de cuidar el mar. Todavía se ve una mirada productiva que en muchos casos tiene incluida la variable ambiental, pero en muchos otros, no. Nuestro desafío es poder generar conciencia de que -así como la hay territorialmente- debe haber una planificación marina de dónde, cuándo y cómo producir y dónde conservar”

Santa Cruz es una provincia esencialmente marina y costera, con 1000 kilómetros de costa. A través de la firma de estos convenios, se ha asumido un compromiso para reconocer la importancia del territorio marino y adoptar nuevos enfoques que se adecuen a los desafíos actuales, fortaleciendo así nuestro vínculo con el mar y aprovechando su potencial incalculable.

Principalmente en la generación de capacidad científica que respalden los esfuerzos para hacerles frente a los impactos del cambio climático, la contaminación marina, la pérdida de especies y la degradación de los ecosistemas marinos que sustentan distintas economías de la provincia. El enfoque se centra en potenciar el desarrollo sostenible de las comunidades costeras, promoviendo la producción pesquera, el turismo, la educación ambiental y la conservación del invaluable patrimonio natural.

La Secretaria de Estado de Responsabilidad Social de Santa Cruz, Rocío Campos, aseguró que la firma de este tipo de convenios son muy importantes, ya que, desde la gobernación, “se toman a las organizaciones sociales como aliadas estratégicas para el desarrollo sostenible. Aliarnos con estas organizaciones muestra las reales políticas públicas, que trascienden al gobierno que esté en un momento, para realmente preocuparnos por el mar y su desarrollo sostenible, preservando así el ecosistema marino, tan característico de la costa santacruceña”.

En ese camino de revalorizar el mar provincial, diferentes organizaciones locales promueven acciones concretas que impulsen una “agenda marina”, que pondere el cuidado de la naturaleza asociada a las aguas costeras y sus profundidades.

Martina Sasso cuenta que la Fundación Por El Mar llegó a Santa Cruz hace un año, y que en ese momento se sumaron a las otras organizaciones que ya venían trabajando en la provincia: “La fundación Conociendo Nuestra Casa, Asociación Ambiente Sur y la Fundación Cethus, hace más de 30 años que vienen abordando distintas temáticas en conservación marina, desde la ciencia y la educación. Por El Mar llegó para unirse al esfuerzo local desarrollado durante estos años, y trabajar en un ecosistema que no estaba muy estudiado: los bosques de macroalgas. Entre todos, podemos construir una visión de desarrollo sostenible y conservación marina para los santacruceños y santacruceñas. Creo que el trabajo colaborativo fortalece cualquier objetivo que se quiera lograr”.

La Directora de Por El Mar resalta también la necesidad de “profundizar en normativas gubernamentales que acompañen estos cambios de visión, apuntando a tener un mar que sea productivo pero también sostenible. Actualmente, falta también acompañamiento por parte de la sociedad civil para que los gobiernos puedan tomar estas medidas y crear regulaciones que ayuden a que todos podamos convivir de manera pacífica y sostenible con el mar”.

FUENTE:Agencia Ambiental