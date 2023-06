ADOSAC señala que el gobierno es intolerante y demostro su incapacidad de diálogar en paritarias

EL COMUNICADO

El gobierno que dice ser progresista y popular, demuestra una vez más su autoritarismo, fiel a la doctrina Kirchnerista, el Decreto 0695/23 firmado por la gobernadora de la provincia Alicia Kirchner dentro del conflicto docente no hace más que ratificar que jamás hubo intención de acuerdo, dilapidó en el tiempo esa posibilidad y materializó el instinto déspota que a veces intenta solapar infructuosamente.

Este Decreto no solo refleja la intolerancia y la incapacidad de diálogo con paritarios a la altura de la discusión salarial, laboral y pedagógica, sino que también evidencia lo falaz del relato que se cae a pedazos cuando, finalmente, lo que realmente piensan terminan ejecutando, siempre desde la arrogancia que los caracterizó, donde no hay opinión o divergencia posible; creerse dueños de la verdad o creer su propia mentira es parte de su más intrínseco pensamiento.

Todo lo que critican a viva voz sobre los gobiernos de derecha es el espejo en el que se miran cada vez que intentan desprenderse de eso que los identifica y grafica de cuerpo entero.

Tratar de justificar su ineptitud para avanzar en una propuesta que convenciera a la docencia santacruceña, no funcionó.

En cada paritaria con absoluta coherencia dijimos que la cláusula gatillo era una herramienta para empatar a la inflación y que ese porcentaje del 4 % ofrecido en febrero era absolutamente insuficiente para recomponer el salario arteramente degradado y en caída libre que fue parte de las políticas salariales de este mismo gobierno que hoy vanamente, pretende desconocer.

Entra en juego el triste y derruido papel del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia, ese organismo que evidencia una clara parcialidad, que debería mediar entre las partes, pero que jugó siempre para el lado a quien le debe obediencia y a las pruebas nos remitimos. Una y otra vez juez y parte, una y otra vez el atropello a la libertad sindical, la supresión de derechos y la falta de respeto a la mismísima Constitución Nacional cuando decide que en Santa Cruz el derecho a huelga, está proscripto, anulado, vetado y fuera del alcance de los trabajadores cuando la herramienta extorsiva de la conciliación se transforma en la espada con la que buscan asegurarse los intereses comunes. Es por ello que quien violenta este espacio es el Ministerio = Gobierno. Todo esto denunciado en la OIT con la rigurosidad de lo acontecido.

En la práctica, este Decreto será rechazado mayoritariamente, porque no sé aceptó aquella oferta descartada por la docencia, decidida en salir de la línea de la pobreza, alcanzar la canasta básica y no caer en la indigencia, como tampoco fue aceptada la propuesta del 4 % y que paradójicamente impusieron con otro Decreto aunque aquella vez… sin número, ergo, misma metodología (DECRETO + DECRETO)…FIN DEL DIÁLOGO.

Se habla de la buena fe, actitud maliciosa y de intereses ajenos, nada más burdo y carente de sustento, sencillamente solicitamos a las autoridades del CPE, Ministerio de Trabajo y hasta la misma Gobernadora que hagan un simple ejercicio: pasen por cada escuela de la provincia para saber de boca de cada docente de que es lo piensa con respecto a los argumentos trastocados del decreto de la imposición y lo que realmente pasa en nuestras escuelas. No hay nada más que agregar: Hay una sola realidad salarial, No existen las escuelas de lujo a decir del Consejo Provincial de Educación, no existe un norte pedagógico, se divaga, lamentablemente, en la nada misma y las condiciones laborales que imperativamente llegan, solo vienen con la orden de destruir lo poco que queda de un sistema donde los únicos que defienden la educación son los docentes y la comunidad educativa. Todo esto es la crónica de un final anunciado. Con la implementación de la jornada extendida hay docentes que permanecen diez horas o más dentro de las instituciones y sobre eso también deberían consultar las autoridades si es que se animan a enfrentarse con la verdad que inexorablemente mata al relato.

Más de doce pedidos de paritarias, y en cada una que se concretó dejamos en claro las mismas exigencias e incluso, muchas que no precisaban erogación presupuestaria alguna, simplemente decisiones de parte del CPE que no quiso tomar en beneficio de la docencia de Santa Cruz, todo lo contrario.

Repudiamos el Decreto, repudiamos el autoritarismo y la falta de democracia que dicen defender.

Seguiremos denunciando:

¡NO A LA RESOLUCIÓN 066/18!

¡NO A LA RESOLUCIÓN 323/18!

¡NO AL CIERRE DE SECCIONES!

¡NO A LOS PLANES DE ESTUDIOS CARENTES DE SERIEDAD ACADEMICA!

¡NO AL VACIAMIENTO DE LAS EPJAS!

¡NO A LA JORNADA EXTENDIDA Y JORNADA COMPLETA!

¡NO AL ATROPELLO SISTEMATICO DE NUESTROS DERECHOS!

¡NO A LA PERSECUCIÓN EN LAS ESCUELAS, EL DERECHO A HUELGA ES CONSTITUCIONAL!

A.DO.SA.C.

LA LUCHA CONTINÚA…