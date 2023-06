Juan Manuel Valentin: “Lanzar la campaña con la docencia como enemigo habla de cómo gobernaría Pablo Grasso”

Valentín indicó que “Pablo Grasso habla por boca del gobierno y desconoce la realidad del conflicto docente. En primer lugar ya debería saber que Alicia Kirchner cerró la paritaria salarial por decreto y que 3 de las últimas 4 reuniones de subcomisión laboral fueron suspendidas, es claro que no existe ninguna posibilidad de diálogo con el gobierno cuando ADOSAC solicita una o dos veces por semana paritarias y el Ministerio de Trabajo por orden del Gobierno no convoca a las partes. En segundo lugar, Grasso sabe muy bien que ese decreto cierra la paritaria con todos los sectores dependientes del estado y que el mensaje es que no hay recuperación salarial para nadie. Ponerse como enemigo de quienes luchan por vivir mejor es el camino de quien se postula para ajustar”

Más tarde agregó “la cláusula gatillo no es un aumento de sueldo y no hace falta ser economista para darse cuenta. El salario de una maestra jardinera ($135.000.-) alcanza apenas para consumir el 62% de la canasta básica ($217.000.-). Si por la inflación la canasta crece un 7 u 8% y el gobierno, mediante la cláusula gatillo te ofrece un 7 u 8%, lo que te están diciendo es que vas a poder seguir consumiendo sólo el 62% de la canasta básica. Que me explique Grasso ¿donde está el aumento? Yo no lo veo. Para que exista aumento la gente debería poder consumir todos los productos de la canasta o un porcentaje superior al 62% todos los meses.”

Sobre el conflicto, Valentín sostuvo que “está en manos del gobierno, que su partido político ocupa, llamar a paritarias en forma urgente y ofrecer un porcentaje que se sume a la cláusula gatillo para destrabar el conflicto y que nuestros niños y niñas (muchos de ellos hijos e hijas de docentes) vuelvan a clases y tengan un plato de comida en la mesa”.

El candidato del Frente de Izquierda tomó el guante que tiró Grasso y manifestó “estamos dispuestos a un debate público transmitido por los medios de comunicación, de cara al pueblo, con los números de la provincia en la mano y también con una visión política de los intereses que se deben defender. No fuimos nosotros los que le esquivamos al debate de intendentes en Gallegos hace cuatro años, fue Pablo Grasso el que dejó la silla vacía.”