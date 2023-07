Pablo Grasso encabezó acto de entrega de adjudicaciones y certificados de ocupación de tierras fiscales

Acompañando al jefe comunal se encontraban presentes el secretario de Planificación y Obras Públicas del Municipio, Horacio Capel; la presidenta del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) María Grasso, el diputado por Municipio de Río Gallegos, Eloy Echazú; y el diputado provincial Martín Chávez. Además, se encontraba presente la presidenta del Concejo Deliberante, Paola Costa; integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM); el Director de Deportes de El Chaltén Fabricio Bontempo, entre otras autoridades comunales.

Luego de un emotivo video que contó con el testimonio de dos de los beneficiarios, tomó la palabra Carla Lobos, titular del área de Tierras, quien en primera instancia agradeció a los vecinos y vecinas “por la espera, la paciencia y por tener perseverancia”.

“La verdad que tenemos muchos vecinos acá que venían siempre a consultar, y por eso es destacable que puedan cumplir el sueño de la casa propia y por eso quería agradecerles a todos”, cerró.

Seguidamente, tomó la palabra el intendente Pablo Grasso, quien primeramente aclaró que este será uno de los últimos actos de esta índole en los que estará presente ya que, por ser candidato a gobernador, dentro de dos semanas comenzará a regir la prohibición de publicidad de actos de gobierno susceptibles de promover la captación del voto de cara a los comicios del próximo 13 de agosto.

De esta manera, el intendente comenzó diciendo que “quienes siempre nos paran y preguntan qué se puede hacer para poder tener terreno, lo que tienen que hacer es estar inscriptos, golpear la puerta de la Dirección de Tierras, y luego preguntar cómo va el trámite, ser insistentes y perseverantes”.

“Nosotros tenemos que escuchar a cada uno de los vecinos de la provincia, especialmente esta ciudad, para poder darles las herramientas para empezar a construir lo propio. Empezar a tener la posibilidad de algo tan anhelado como es su terreno y poder, de a poquito, empezar a construir su casa. Cuesta, como todo, la plata alcanza menos hoy y con todas las problemáticas que tenemos más la inflación, pero nunca nos detuvimos. Siempre intentamos seguir adelante más allá de las dificultades económicas porque estamos convencidos del trabajo en familia. Siempre hemos salido adelante como comunidad y como ciudad”, dijo.

Más adelante, Grasso adelantó que en breve llegarán a nuestra ciudad los materiales para la extensión de la red cloacal en los barrios más apartados de la ciudad capital. En ese sentido, señaló: “Cuando decían que nosotros tenemos que pensar qué queremos, plazas o cloacas, veredas, pavimento, un parque o el colectivo. Eso que te decían que tenías que elegir. Bueno, estamos en una etapa donde queremos tratar de hacer lo más que podamos y no resignar absolutamente nada. Entonces, más allá de las plazas, los colectivos, las veredas y asfalto que se están haciendo, nos están llegando los primeros materiales para las cloacas que son 257 kilómetros de red cloacal que vamos a tener en Río Gallegos, por lo tanto tendremos el 100% de cloacas en una ciudad capital de provincia, que en ninguna otra todavía se ha podido lograr”, sostuvo y añadió: “En gestión política se sabe y suele decirse que lo que va por debajo de la tierra no se ve (para qué hacer si no se ve), la obra de cloaca no se ve, pero si no hacemos la cloaca, no hacemos el gas y no hacemos el agua, entonces no podemos hacer el cordón cuneta, no podemos asfaltar después con las máquinas que compramos para poder hacer. Así que esperemos poder llegar a muchos lados”.

Luego, recordó que “nosotros recibimos un municipio con 900 cuadras de asfalto y pavimento, y 800 cuadras de tierra. Hoy tenemos reasfaltadas casi 350 calles y 150 fueron asfaltadas de cero. Vamos a continuar por más, tenemos mucho trabajo por hacer. Hace poquito tiempo adquirimos la planta de asfalto también, así que no solamente vamos a tener la fresadora, la terminadora, los camiones, sino que también vamos a tener la planta de asfalto para que directamente toda la ciudad de Río Gallegos pueda sentir más cerca este camino. Espero que les guste mucho cómo vamos de a poquito transformando la ciudad. Muchas de las cosas que hicimos fueron ideas de muchos de ustedes, de los que conozco y de los que no. Pero la idea es seguir trabajando juntos y que todos podamos construir la ciudad que quisieron nuestros pioneros, aunque también la ciudad que quieren nuestros chicos: integral, una ciudad linda, que cobije, con empleo, una ciudad con oportunidades. Así que disfruten mucho de esta entrega, gracias por el trabajo a toda la gente de Tierras, y sigamos trabajando”, cerró.