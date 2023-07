Lotería de Santa Cruz advierte a la comunidad sobre posibles estafas

Cabe destacar que el juego ilegal es aquel que no está autorizado ni regulado por el estado provincial, entendiéndose por ello cualquier organización, explotación y comercialización de juegos de azar (rifas, té bingos, tómbolas, etc), apuestas y/o actividades conexas, no autorizadas por la autoridad de Aplicación es decir Lotería de Santa Cruz.