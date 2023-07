Construcción Plaza Ara General Belgrano.Familia Tarcaya: «Nuestro reclamo no es particular ni somos caprichosos, nosotros somos parte de la comunidad»

INFORME WINFO:

Las inoportunas declaraciones del intendente Pablo Grasso, «nosotros vamos a ir trabajando para el bienestar de toda una población, no de solicitudes individuales» en respuesta a una consulta sobre si se iba a construir la plaza Crucero Ara General Belgrano, generaron malestar en el seno de los Veteranos de Guerra, quienes le recordaron que el emplazamiento era un homenaje a los caídos, «por los 323 soldados que no pueden hacerse escuchar».

El veterano de guerra Alfredo Tarcaya vive en Río Gallegos desde 1997, en 2018 fue reconocido como el único sobreviviente del Belgrano que reside en la ciudad y con orgullo el participa de cada actividad que los veteranos organiza o bien cada vez que es convocado a recordar la causa. «Por suerte, me tocó ir, estuve en el crucero Belgrano, y es un orgullo grandísimo para mí, hoy no puedo dejar de hablar por los 323 o los 649 que no pueden hablar», afirmó.

Su hija, Silvana Tarcaya, es una de sus familiares que cada tarde hace dos semanas, llega hasta el predio a las 16 horas para recordar que allí, hace 20 años, el municipio prometió erigir una bandera, pero eso nunca ocurrió: «nosotros somos parte de la comunidad, no somos alguien individual, estamos por un reclamo justo y él (por Grasso) debería acercarse a charlar, a armonizar a ver la situación de la que le estamos planteando».

Y agregó en referencia a los últimos dichos de Grasso, «no somos unos caprichosos, tenemos memoria, llevamos en la sangre la sangre malvinera y de eso se trata, hacer el reclamo justo y que se viralice toda esta situación, como hace un año el firmó un decreto ad referendum del Concejo Deliberante, diciendo que este lugar correspondía a un espacio verde y era la creación de la manzana a favor de la Plaza General Belgrano y cuando lo entrevistaste el dijo que pertenecía a una parada de taxi. En todo momento contradiciendose con lo que está escrito».

Y reiteró el pedido: «necesitamos que se acerque y que tome nuestro reclamo como parte de la comunidad, porque somos parte de la comunidad, estamos todos los dias a las 16 horas y hace frío». Y recordó que hace tres semanas estuvo la familia presente en el Concejo Deliberante: «donde uno de los concejales presentó un proyecto y se hablaba de un supuesto expediente iniciado en el mes de abril por una supuesta empresa que solicita esta parte para la construcción de una estación de servicio. No queremos una estación de servicio en un espacio que estaba destinado a honrar la memoria de nuestros héroes», aseguro Silvana Tarcaya.

¿Podés apoyar a los veteranos de guerra firmando esta petición?

https://chng.it/njwdpmMJ