Güenchenen encabezó una fuerte medida de fuerza en todo el Yacimiento BRM

Esto debido a la alarmante falta de inversión y abandono, incluyendo la pérdida de producción de petróleo y gas, generando una situación crítica para todos los trabajadores de las diferentes empresas que prestan servicio en el área.

“Esta situación viene incrementándose desde hace algunos años, cuando la operadora ENAP empezó a incumplir su plan de inversión en proyectos de exploración de pozos. No ha demostrado ni perspectivas a futuro en recuperación secundaria o terciaria. Esta falta de inversión ha llevado a que la vida útil de los pozos activos se vea gravemente limitada”, aseveró Rafael Güenchenen.

“Es indignante ver cómo, desde hace años, la operadora incumple sistemáticamente el plan de inversión, sin importarles las consecuencias que esto acarrea para la producción de petróleo y gas en la región”.

“Hemos denunciado todas estas irregularidades ante los órganos competentes, pero lamentablemente la gobernadora, Alicia Kirchner, y sus ministros hacen caso omiso y miran para otro lado. Si la operadora no toma cartas en el asunto y muestra un plan de inversión real, podríamos estar frente a un yacimiento con una vida útil de apenas dos años”, manifestó.

Según los relevamientos hechos por el SIPGER, la operadora acumula una deuda de más $123 millones de dólares, del programa anual de inversiones. En lugar de impulsar el crecimiento y desarrollo del yacimiento, hace aproximadamente dos años la compañía está llevado adelante un plan de abandono.

Hoy en el yacimiento de lo que se extrae, más del cincuenta por ciento es agua, la cual no se le da ninguna utilidad, la cual es desechada a mar abierto incumpliendo todas las normas de medio ambiente.

“Desde el 2018 cuando ENAP puso en marcha el proyecto PIAM (El Proyecto Incremental Área Magallanes) la operadora estaba produciendo 4 millones m3. Hoy luego de 5 años la baja de la producción es más del 50% con respecto a la extracción de gas. Esto se debe a que el gobierno provincial no tiene funcionarios idóneos con conocimiento de campo en el área de hidrocarburos”.

“Venimos denunciando a lo largo de todos estos años que esto iba a suceder. Lamentablemente, la gobernadora y sus ministros no nos quisieron escuchar, hoy nos vemos frente a una situación, que si no hay inversión urgente en cuanto a la perforación de nuevos pozos en los próximos dos años, este yacimiento quedaría totalmente abandonado. Nosotros no vamos a permitir que la mala política y la empresa abandonen los yacimientos, poniendo en riesgo a todos los puestos de trabajo”, finalizó Güenchenen.