El acto de ADOSAC logró la adhesión de todos los gremios y sectores nacionales que prometieron nacionalizar la persecución judicial en Santa Cruz

Los oradores coincidieron en los problemas comunes que tienen en cada una de las provincias del país, los sueldos bajo la línea de pobreza, los problemas edilicios, la falta de infraestructura y la difícil relación con los gobiernos de diferente color político en cada provincia y básicamente y debido a la gravedad del “mal ejemplo de Santa Cruz” todos coincidieron en tomar como propio el ejemplo de persecución y judicialización que sufre la lucha docente en Santa Cruz y nacionalizar el tema para marcar especialmente, cómo un gobierno kirchnerista y en la cuna donde nació la facción política del peronismo que ha gobernador por 16 años el país y más de 30 la provincia, persigue y extorsiona a los trabajadores, buscando doblegar su resistencia y someterlos de manera incondicional.

En general todos los disertantes y concurrentes a este acto, hicieron suya la lucha y prometieron llevar a todos los frentes, a todos los gremios y organizaciones del país, el ejemplo de cómo desde el poder se acciona contra los docentes nucleados en la ADOSAC, solo por luchar por su salario y los derechos que les asisten y sufren las consecuencias de tener una posición contraria a los intereses del gobierno.

Qué dijeron los oradores

Los procesados Gabriela Ance y Juan Manuel Valentin, fueron los primeros oradores de la jornada. Hicieron hincapié en lo difícil que resultaron estos últimos años desde que fueron procesados “por ir a reclamar los que nos corresponde, nuestros sueldos” afirmó Valentin, mientras Gabriela Ance, procesada con la figura de intento de homicidio, aseguró “díganme si no es más violento lo que está haciendo la gobernadora y los funcionarios de turno al mantener a los empleados públicos bajo la línea de la pobreza con sueldos de 160 mil pesos, gobiernan la provincia hace muchos años” indicó.

El abogado del gremio Enrique Papa aseguró “la causa tiene múltiples de nulidades, todo comenzó cuando pisaron el césped de la casa de la gobernadora cuando reclamando por el pago de sueldos” y agregó “lo único que busca la justicia de Santa Cruz es poner presos a los compañeros con prisión preventiva, esto es un mamarracho jurídico con el único fin de disciplinar a los trabajadores”.

La abogada laboralistas María Fabiana Sosa, por su parte indicó “seis años después acusar de intento de femicidio e intento de homicidio a personas trabajadoras que reclaman por salarios en el año 2017, cuando la causa ya tenia elevación a juicio por violación de domicilio resulta ser una vulneración fundamental como personas que trabajan”.

En tanto Matías Cremonte presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas expresó “que un juez se arrogue la potestad de decir que la educación es un servicio público esencial y decir que por eso no se puede ejercer el derecho de huelga, es un dislate; no puede prohibir el derecho a la huelga, es un fallo que indudablemente va a quedar en los anales de la historia como una simpática aberración jurídica que no tiene nada que ver con los derechos del trabajo” aseguró respecto al fallo del Juez Bersanelli.

Los integrantes de las organizaciones de Derechos Humanos que participaron de la jornada, coincidieron en que la criminalización de la protesta está avanzando en las provincias del país, celebraron la iniciativa de Adosac de poner en la agenda pública la situación de los procesados en Santa Cruz.

Darío Rubén Toledo del gremio CISADEMS de Santiago del Estero, hizo hincapié en la situación económica de los docentes en todo el país “estamos todos bajo la línea de la pobreza” afirmó y señaló “hace 20 años que nos gobiernan en Santiago del Estero las mismas personas y nada cambia, nada mejora, se creen dueños de la provincia” aseguró.

Angelica Laguna de ATEN apuntó “si podemos ganarle a los que criminalizan la protesta pero tenemos que unirnos abajo y llevar el reclamo a los de arriba, a los que nos gobiernan”

Javier Fernández Secretario General de ADOSAC cerró el acto con un discurso basado en agradecimientos a los gremios que recorrieron muchos kilómetros desde las filiales de Santa Cruz, también agradeció a cada uno de los oradores que le precedieron y en particular reconoció y agradeció a los gremios que viajaron de diferentes puntos del país para asistir al acto.

Fernández aseguró “con los gremios que estamos conversando desde ayer en nuestra ciudad coincidimos en que tenemos un mismo hilo conductor, nos esta pasando lo mismo, problemas salariales, problemas laborales y problemas con la justicia, desde la Jujuy de Morales, pasando por el gobierno de Alicia Kirchner y llegando a Tierra del Fuego existe una perfecta sintonía, es ir por los trabajadores que luchan” resaltando “un claro ejemplo son nuestros compañeros, Gabriela Anca, Juan Manuel Valetin, Claudio Wasquin y Diego Barrinuevo, lo peligroso es que nuestros compañeros pueden ir presos, no nos vamos a dar el lujo de dar un paso atrás, no podemos abandonar la lucha, cualquiera de los que estuvimos esa noche podríamos estar en la misma situación, era una movilización espontánea donde reclamamos el pago de nuestros salarios en tiempo y forma”

El Secretario General de Adosac también aseguró “Esta jornada es la segunda y vamos a tener una más en septiembre del mismo tenor, porque es la forma de mantener viva la acción para defender a nuestros compañeros; no se trata solo de Adosac, se trata de todos los compañeros que están procesados y criminalizados a lo largo y a lo ancho del país por uno u otro gobierno” y recalcó “acá lo peligroso es banalizar la figura del femicidio, algo que no cabe en la cabeza de la sociedad, esa figura por la que lucharon mujeres con el cuerpo y el alma, este gobierno quiere utilizarla para victimizar tanto a la gobernadora como a Cristina Fernández y no es nada más que una vergüenza que se replica, se amplía y confirma, con la decisión de la justicia Santacruceña”

Para finalizar, Fernández indicó “queremos decirle a los jueces Yance y Vila que femicidio es lo que le pasó a la compañera Jesica Minaglia, Zulma en Puerto San Julian, Licet en Gobernador Gregores y Soledad Burgos en El Calafate, donde la familia pide que su muerte, se encuadre como femicidio”.

ADOSAC agradece a los compañeros y compañeras Mariana Scayola de Ademys, Mirka Elizabeth Fernández GDA, Juan Villafañe ATECH, Horacio Catena SUTEF, Francisca Staiti CONADU HISTORICA, Ileana Celotto AGD-UBA, Claudio Vigne, Agrupacion Docente El Bondi, Romina Del Pla Diputada Nacional, Karina Dogman ADIUNPA, Milagros Pierini Magister, Juan José Ortega de Padheu, Romina McNamara de la Mesa Feminista y representantes de gremios de la provincia de Santa Cruz por acompañar en esta jornada histórica. El grupo Mata Negra de Puerto Santa Cruz y la murga La Rebuscada de Río Gallegos aportaron la cuota musical y se sumaron a esta causa.