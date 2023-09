CLAUDIO VIDAL CON NICOLÁS PINO: “NO ES UNO CONTRA OTRO, ES TODOS JUNTOS”

Claudio Vidal dialogó con el referente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en el marco de los trabajos que se están desarrollando para motorizar la producción en Santa Cruz. “Quedamos en impulsar acciones conjuntas a partir del 10 de diciembre, vamos a ser proactivos desde el primer día”, expresó Vidal.

La reunión tuvo lugar en Buenos Aires, en el predio ferial de Palermo, donde se realiza la Expo Rural más importante del país. Del encuentro fueron parte también Eloisa Frederking, secretaria de la SRA, y el ingeniero Jaime Álvarez, miembro del equipo técnico del partido SER.

Vidal, al concluir la charla, manifestó que “se deben escuchar a las bases, a los pequeños productores, y hay que trabajar por y para todos. Ya se perdieron dos generaciones de productores por las malas políticas y por encerrarse en ideas y acciones equivocadas que no aportaba a solucionar problemas. No es uno contra otro, tenemos que estar todos juntos, la realidad muestra que los jóvenes santacruceños se están yendo de la provincia, y eso no lo podemos permitir”.

El dirigente político que asumirá como gobernador el próximo diciembre señaló que “Tuvimos una reunión muy buena donde hablamos de la realidad del sector en Santa Cruz. Le comenté que hace 25 años teníamos 10 millones de cabezas ovinas y hoy no llegamos a 1.8 millones, y que en algún momento se faenaban 340 mil animales aproximadamente y ahora el número es alarmante por lo malo”. A su vez, agregó que “es importante saber que Pino cree en el diálogo, y entiende que ese es el mejor camino para poder aumentar la producción. Como todos los productores, pide previsibilidad para su actividad y hay que generarla de manera urgente. La confianza es importante para crecer, avanzar y comenzar a escribir otra historia”.

En ese sentido, Vidal señaló que “tenemos que juntarnos entre todos los que quieran repoblar los campos. Llegó el momento de recuperar nuestra tierra. La SRA es fundamental para el crecimiento del sector, pero la entidad no solo debe estar abierta para el productor, sino que para toda la sociedad”.