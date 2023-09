CLAUDIO VIDAL APOYÓ LA MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y RESALTÓ QUE ESTO “NO DEBE AFECTAR LOS INGRESOS QUE PERCIBEN LAS PROVINCIAS”

“Voy a apoyar este proyecto como trabajador petrolero y como Secretario General del Sindicato del Petróleo, Gas y Energías Renovables de Santa Cruz“, comenzó diciendo y agregó que “claramente el salario no es ganancia y que más allá de que a muchos diputados esta medida no les sea de agrado, hay que reconocer que para que en Buenos Aires tengan calefacción, los trabajadores del petróleo hacen un gran esfuerzo al momento de perforar un pozo, con jornadas de más de 16 horas por día, de mucha demanda física, y lejos de la familia durante gran parte de su vida laboral”.

En la misma sintonía, apuntó que “hay que reconocer el gran esfuerzo de los trabajadores de la pesca y que, para que muchos diputados puedan disfrutar de los mejores platos en los restaurantes de Puerto Madero, hay mucho trabajo atrás”. Destacó la labor que realizan los médicos y mineros de la provincia, y aseguró que acompaña este proyecto de Ley “en defensa de los trabajadores”.

El acompañamiento del diputado estuvo marcado por el pedido de compensación a las provincias, dado que Ganancias es un tributo coparticipable y el Ministerio de Economía afirmó que el costo fiscal será de un billón de pesos.

“Nosotros en mi provincia venimos reclamando desde hace mucho tiempo la eliminación del impuesto a las Ganancias. Nunca el salario debe pagar ganancias” dijo, y apuntó que “ojalá esto no afecte al resto de la economía regional porque sería de mucha preocupación que se incremente la suba en la cuestión fiscal de las distintas provincias“.

“A mí me parece que el modelo sindical en la Argentina, o parte de ello, ha fracasado rotundamente, muchas veces por acompañar a un gobierno nacional. En ese caso, quiero decir que sería muy importante que a partir de ahora escuchen más a las bases porque cuando se deja todo en manos de la política, a veces este fracasa y los perjudicados son los más débiles, los trabajadores”, agregó.

Por otro lado, señaló la importancia de atender “un sector por el que no se está discutiendo, que son los trabajadores del Estado. Si nosotros incrementamos déficit fiscal en las provincias, ¿cómo hacemos para mejorar el salario de los profesionales de la educación, de la seguridad, de la administración pública?”, planteó.

“Esto en mi provincia significa alrededor del 25 o 26 mil millones de pesos. Quizás para las provincias con mayor cantidad de habitantes no es mucho, pero para Santa Cruz, que depende del 40% del concepto coparticipación de ingreso en las arcas provinciales, esto es muchísimo” puntualizó.

Con 135 votos a favor, 103 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

