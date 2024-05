Cantera de la Policía: la Justicia negó un pedido de Grasso

Benini aseguró que lo expuesto por el funcionario municipal “es falso, directamente es falso. Las cosas hay que llamarlas por lo que son. En realidad, las manifestaciones del Secretario Legal y Técnico de la municipalidad van en contra de lo que decidió la justicia. La justicia lo que decidió es todo lo contrario a lo que él salió a manifestar. Es decir, no solamente no le da la razón a la municipalidad, sino que, además, marca con claridad que la municipalidad no puede explotar la cantera. Yo no sé de dónde ha sacado el secretario de la municipalidad esto de que se toma posesión o la municipalidad recuperó la cantera”.

El asesor del ministerio de Gobierno, explicó que “en realidad, lo que el juez manifestó, simplemente, es que se les permite a la municipalidad, a través de sus operarios y empleados, ingresar a la cantera para reparar y hacer los mantenimientos correspondientes a los equipos y los vehículos que tiene ahí. Dentro de la cantera hay vehículos, efectivamente, que son de la municipalidad. La cantera no es de la municipalidad. La cantera es de la policía de la provincia de Santa Cruz. Lo que ocurre es que la municipalidad tiene vehículos y tiene máquinas. Entonces su señoría, con buen tino, lo que hizo fue autorizar a la municipalidad que le haga el mantenimiento a esos vehículos”.