29° Feria Provincial del Libro: conocé la grilla completa del acontecimiento cultural más importante de Santa Cruz

En 2023, la feria se hará extensiva a otras instituciones tales como el Instituto María Auxiliadora, y el Centro de Interpretación Estuario de Río Gallegos.

A continuación, te damos a conocer la grilla de propuestas del acontecimiento literario más importante de la provincia:

Viernes 9 de junio

-15:00 a 18:00: Construcción de instrumentos de viento. Mauro Carrizo – Artes Visuales

-16:00 a 18:00. Taller de arte reciclado. “Las 3 erres” Luciana Abalde – Biblioteca atrás del depósito.

-18:00: Presentación de libro “Zona de derrumbe” de Víctor Taquia – Auditorio

-19.00: Acto de Apertura – Salón de Espectáculos

Escuela Provincial de Danzas: cuadro de tango

Himno Nacional Argentino por Anthems (b) and

Conservatorio Provincial de Música “Rvdo. Padre Eugenio Rosso”

Profesores: Vargas Gerardo, Bahamonde Carolina, Matías Reumann, Matías Páez, Cárcamo Rodrigo, Piris Joan.

-20:00: Conferencia: “Las mujeres y la historia en los 40 años de democracia”. Dra. Araceli Bellota – Auditorio

-20.00: La Toma – Salón de Espectáculos

-21.00: Laberintonautas. Espectáculo musical. Jazz – Auditorio

-21.00: Canto Dúo – Salón de Espectáculos

Sábado 10 de junio

-9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 – Formación Integral en Payasos de Hospital – Clown Social y Terapéutico (2do Módulo) Flavio Abalsamo – EPD

-10:00 a 11:30: Taller de teatro de sombras – EPD

-14:00: Capacitación de Tango. Iván Leonardo Romero – EPD

-14:00: Florencia Cequeira – Taller de maquillaje teatral – EPD

-14:00: Charla: El Pehuén (Araucaria araucana) una especie con futuro en Patagonia Sur, por Monelos Lucas (UNPA-UARG)- Auditorio.

-14:30: Presentación del Libro “Halimi y Marwan, un amor ancestral” de Silvia Lisousky – Auditorio

-15:00: Presentación de libro “Puentes Invisibles ” de Leandro Doolan, con Jorge Curinao – Auditorio

-15:00: Construcción de instrumentos de viento. Mauro Carrizo – Artes Visuales

-16:00: Teatro para niños – “Antona” Grupo Plazakoon – Salón de Espectáculos

-16:00: Presentación de libro: “Inclusión Socio-Educativa en

Patagonia Austral. Políticas y Prácticas en Debate” de

Ramírez, Sergio, Reinoso, Marta, Cornejo, Pedro, Rotman, Silvio,

Santich, Fabián y Vilca, Sandra – (UNPA-UARG) – Auditorio

-16: 00: Marcos Santillán. Taller de DJ (inicial en Traktor) – EPD

16:00: Las 3 eres. Luciana Abalde – Biblioteca atrás del depósito

-17:00: Coro de Mujeres UTN. Romina Vacca – Salón de Espectáculos

-17:00: Presentación de libro “Prensatorias” de Leandro Doolan; Ruth Salfate, Tony Villanueva, Esteban Lehue, Sandro Díaz y Lucrecia Sotelo. Auditorio

-17:00: Gabrielo Salmón – Taller de fanzines Archivo Histórico

-17:15: Escuelas de Danzas Folclóricas “Keoken” – Salón de Espectáculos

-17:30: Ecléctika de Fabián Coniglio – Salón de Espectáculos

18:00: Presentación de libro: “Calles laterales”, de Jorge Spindola (Chubut) – Auditorio

-18:15: Teatro para niños. “Antona” Grupo Plazakoon. Salón de Espectáculos

-19:00: Presentación de la Colección “Pasado y presente de la clase obrera en Argentina” con Prof. Nicolas Iñigo Carrera (director) y del libro Historia de la clase obrera en Santa Cruz (1900-1946). Prof. Susana Martínez y Miguel Auzoberria – Auditorio

-19:00: Araceli Aguirre – Salón Espectáculos

-19:45: Ballet de Tango EPD – Salón de Espectáculos

-19:55: Taller de tango adolescentes inicial. EPD – Salón de Espectáculos

-20:00: Obra de Teatro “El Mal”. Grupo: La Estepa – Auditorio

-20:00: Distorsión punk – Salón de Espectáculos

Domingo 11 de junio

-9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00: Formación Integral en Payasos de Hospital – Clown Social y Terapéutico (2do Módulo) Flavio Abalsamo – EPD

-14:00: Formación Integral en Payasos de Hospital Clown

Social y Terapéutico (3er Módulo) Flavio Abalsamo – EPD

-14:00: Florencia Cequeira. Taller de maquillaje teatral – EDP

-14:00: Capacitación de Tango. Iván Leonardo Romero – EPD

-14:30: Presentación del libro: “Los migrantes y sus prácticas culturales. Estudios de caso en la Patagonia argentina” de Ampuero, Cristian; Norambuena, Monica; Segovia Stanoss, Martín; Ampuero, Isabel y González, Cristhia. (UNPA-UARG) –

Auditorio

-15:00: Construcción de instrumentos de viento. Mauro Carrizo – Artes Visuales

-15:00: Registro Herbal. Experiencia sensorial + Bitacora perzonalizada. Juan Infante y Flor Gohan CIERG

-15:10: “Malvinas en viñetas: los cómics dedicados al conflicto”, Néstor Bórquez – Auditorio

-16:00: Teatro para niños. “Antona” – Grupo Plazakoon. Salón de Espectáculos

-16.00: Presentación de libro “Ramito de Magnolias” de Cristina Núñez – Auditorio

-16:00: Marcos Santillán – Taller de organización de eventos – EPD

-16:45: Rubén Dardo Díaz – Espectáculos

-17:00: Gabrielo Salmón – Taller de fanzines – Archivo Histórico

-17:00: Presentación de libro: “Yo creo que el futuro hay que inventarlo el lugar de aceptarlo” de Juan Manuel Richard’s – El Calafate – Auditorio

-17:15: Tango Ashara (tango) – Salón de Espectáculos

-17:30: Escuela de malambo Santos Vega – Salón de Espectáculos

-17:30: Presentación de libro “Detrás de la lluvia” de Gisel Barboza (28 de Noviembre) – Auditorio

-17:45: Renacer (iniciación a las danzas urbanas y contemporáneas) – Salón de Espectáculos

-18:00: Teatro para niños. Obra: “Pozo de Zorro” Grupo: Los 4 vientos – Salón de Espectáculos

-18:15: Obra de teatro: “Micro teatro” de Gabrielo Salmón- Auditorio

-19:00: Presentación de Revista Literaria La Rama, N`9. Ariel Di Leo – Auditorio

-19:00: Agustina González – Salón de Espectáculos

-19:45: Profes de tango. EPD – Salón de Espectáculos

-20:00: Obra de Teatro: “Oveja Perdida, ven sobre mis hombros que hoy no solo soy tu pastor, soy sino tu pasto también” Grupo: Luces de Bengala – Auditorio

-20:00: Made in conexión – Salón de Espectáculos

Lunes 12 de junio

-9:30: Presentación de libros y charla con estudiantes: Paula Bombara: “Historias de Abuelas” y Proyecto “Las Abuelas nos cuentan” (Abuelas de Plaza de Mayo) – IMA

-11:00: Charla: Infancia y dictadura: representaciones en la Literatura y el cine. Zapata Patricia y Vega Patricia (UNPA-UARG) – IMA

10:00: Taller de Comunicación Popular: Streaming y Nuevos Formatos – Artes Visuales

-10:00: Charla Equipo Museo Provincial “Padre Manuel Jesús Molina”: Yael, Pamela Alvarez y Patricia Campan. Auditorio

-10:45: Charla: “Distintos cuerpos, distintas historias” Charla sobre Diversidad Corporal Gorda. Lic. Julieta Albrieu y Lic. Gabriela Fernández de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del MDS y la activista de la diversidad corporal Dimitri Mirol del MII. Auditorio

-11:00: Teatro para niños. Obra: “tres piezas para un hojal” grupo: teatro Lata – Salón de Espectáculos

-14:00 a 16:00: Taller: Apoyos para la participación en espacios culturales. Prof. de Educ. Especial Tanya García – Archivo Histórico

-14:00: Charla: Métodos Anticonceptivos por Programa de salud sexual reproductiva y no reproductiva y Programa de adolescencia – Auditorio

-15:00: Construcción de instrumentos de viento. Mauro Carrizo – Artes Visuales

-15:00: Charla: introducción a la criminología y perfilación criminal. Mg. Pablo Canobra – Auditorio

–16:00: Conservatorio Provincial de Música – Salón de Espectáculos

-16:00: Presentación del libro “Entre el viento y el frío. Un siglo de historia” de Gerbacio Hugo Astete – Auditorio.

-16:00 a 20:00: Martin Marcou. Taller de Dramaturgia – Escritura situadas: prácticas del presente – Archivo Histórico

-17:00: Presentación del Libro “Trabajadores y pobres. La cooperación entre el activo y la reserva de la clase obrera en Argentina (1994-2004)” de Nicolas Iñigo Carrera – Auditorio

-17:00: Danzas folclóricas 6/7 años. EPD – Salón de Espectáculos

-17:05: Danzas folclóricas 8/9 años. EPD – Salón de Espectáculos

-17:10: Danzas folclóricas 10/11 años. EPD – Salón de Espectáculos

-17:20: Danzas folclóricas adultos. EPD – Salón de Espectáculos

-17:25: Danzas folclóricas adultos. EPD – Salón de Espectáculos

-17:30: Danzas clásicas 9-11. (danza húngara) EPD – Salón de Espectáculos

-17:35: Danzas clásicas 9-11 (polka) EPD – Salón de Espectáculos

-17:40: Danzas clásicas 9-11 (danza rusa) EPD – Salón de Espectáculos

-17:45: Danzas clásicas adolescentes. EPD – Salón de Espectáculos

-18:00: Presentación del libro ” La flor del jacarandá”, de Paula Bombara. Presenta Prof. Ana Carolina Contreras. Auditorio

-18:00: Teatro para niños. Obra: “Pozo de Zorro” Grupo: Los 4 vientos – Salón de Espectáculos

-18:45: Ballet juvenil y mayor. EPD – Salón de Espectáculos

-19:00: Presentación del Libro “Amador González, un periodista arisco en Santa Cruz. Testigo crítico de los fusilamientos de 1920 y 1921” de Miguel Auzoberría – Auditorio

-19:00: Juandy – Salón de Espectáculos

-19:45: Vientos de mi sur – Salón de Espectáculos

-20:00: Presentación de Libro: “Mi amigo, el Presidente” de Rudy Ulloa Igor. Auditorio

-20:00: Juane Braccalentti – Salón de Espectáculos

Martes 13 de junio

-10:00: Charla: “Pasado y presente de la comunidad gitana.” Ampuero María Isabel; Miembros comunidad gitana. auditorio

-10:45: Charla: “La diversidad cultural interpelada. Notas para conocer al Pueblo Gitano. Novack, Fanny; Ampuero Isabel. Auditorio

-11:00: Teatro para niños. Obra: “tres piezas para un hojal” grupo: teatro Lata espectáculos

-11.30: Charla/taller Micaela para las Juventudes. Tu sonrisa como bandera. A cargo del equipo de la Subsecretaría de Formación y Promoción de Derechos para la Igualdad – MII –

Auditorio

-14:00: Charla: Concientización de donación de órganos. coordina: Asociación Enfermedades poco frecuentes – Auditorio

-15:00: Presentación de Libro: “El ñoqui salvador”, de Ruth Salfate (Infancias) – Auditorio

-16:00: Presentación de Libro: “Disfruta el viaje” de Pilar Arce – Auditorio

-17:00: Conservatorio Provincial de Música – Salón de Espectáculos

-17:00: Espectáculo musical. Escuela RE SI – Auditorio

-17:30: Coro de niños de Romina Vacca – Salón de Espectáculos

-18:00: Charla: Dinámicas de funcionamiento de grupos y equipos de Investigación/Extensión en contextos críticos. Vicisitudes en tiempos de pandemia COVID 19. Reinoso, Marta, Sandoval Álvarez, Rafael (UNGuadalajara – México), Ramírez, Sergio, Cornejo, Pedro, Rotman, Silvio (UNPA-UARG) – Auditorio

-18:00: Teatro para niños. Obra: “Pozo de Zorro” Grupo: Los 4 vientos – Salón de Espectáculos

-18:45: Malambo Combinado femenino. EPD – Salón de Espectáculos

-18:45: Presentación del libro “Historia de la educación en contextos de encierro. El caso del centro juvenil socioeducativo” de Rotman, Silvio (UNPA-UARG) – Auditorio

-18:50: Malambo solista. EPD – Salón de Espectáculos

-18:55: Malambo solista adulto. EPD – Salón de Espectáculos

-19:00: Gabriel Sánchez – Salón de Espectáculos

-19:30: Presentación del libro “Viajemos” de Juan Carlos Parengo (Casa de Santa Cruz) – Auditorio

-19:45: Aylysumaj – Salón de Espectáculos

-20:00: Energy session by Marcos Santillán – Salón de Espectáculos

Miércoles 14 de junio

-10:00: Las potencialidades del cooperativismo escolar. Franciscovic Mónica Karina, Florentina Astete, Cecilia Fretes, Leonardo Corbacho y Lucas Gay. Auditorio

-10:45: EMapas en la Escuela. Miriam Vázquez, Daniel Grima, Paula Diez, Sebastián Ruiz. Auditorio

-11:00: Teatro para niños. Obra: “tres piezas para un hojal” grupo: teatro Lata – Salón de Espectáculos

-11:30: Charla. Presentación de Guía de Herramientas de acompañamiento para Personas en Situación de Violencia por Motivos de Género, a cargo del equipo de la Secretaría de Estado de Políticos contra las violencias por razones de género. Auditorio

-14:00: Presentación de libro “Excéntricas, Mujeres en el Arte

Latinoamericano” de Marcelo Nitor – Auditorio

-14:30: Presentación del Libro: “Tus dibujos, mis letras”. Biblioteca Piedra Buena con el acompañamiento de la escritora Susana Tulián – Auditorio

-15:00: Taller de publicaciones gráficas independientes: Fanzines, plaquettes y otras formas de autopublicación. por Marcos Aguilera Anselmi – Artes Visuales

-15:15: Presentación del Libro: ” OWENK, el niño escarlata”, de Marcelo Morel (Río Gallegos) – Auditorio

-16:00: Charla: “Universidad y Discapacidad: re-pensándonos como estudiantes” con Guillermo Rodríguez; Guadalupe Henriquez; María José Ojeda González; Emiliano Figueroa; Leandro Cabrera. Breve presentación del PREOPED y el rol de los estudiantes en el mismo. (UNPA-UARG). Auditorio

-17:15: Presentación de libro “Tierra de teatro” – Auditorio

-17:30: Conservatorio de música – Salón de Espectáculos

-18:00: Presentación de libro “Un libro nace. Un periplo spinetteano en 800 páginas de tela” y documental “Luis Alberto Spinetta”, de Jorge Kasparian – Auditorio

-18:00 Títeres. obra: “Camino del Agua” grupo: Tierra de Teatro – Salón de Espectáculos

-18:45: Estudio Fam Proyect (tango) – Salón de Espectáculos

-19:00: Histeria. Punk Rock – Salón de Espectáculos

-19:00: Taller: Iniciación al Arte de María Sol Lalanne Biblioteca

-19.45: Malambo. EPD – Salón de Espectáculos

-19:55: Malambo Juvenil. EPD – Salón de Espectáculos

-20.00: Recital de poesía “Tres mujeres: Alfonsina, Juana y Gabriela” por Rita Drisaldi, Adriana Grumblatt y Andrés Fernández Cabral – Auditorio

-20:00: La monofunk – Salón de Espectáculos

Jueves 15 de junio

-10:00: Charla: “El cultivo de nuestra salud mental positiva”. Muriel Ojeda, Marcela Trivino (UNPA-UARG) – Auditorio

-10:00: Títeres. obra: “Camino del agua” grupo: Tierra de Teatro – Salón de Espectáculos

-10:45: Video-debate: El ingreso a la universidad: ideas y representaciones de los estudiantes del último año de la escuela secundaria. Mansilla Silvia; Coordinadores: Patricia Arias; Fanny Novack; Ariel San Román; Verónica Rossi; Judith Manera; Pamela Blanco; Gabriela Salvatierra. (UNPA-UARG) – Auditorio

-11:00: Obra de teatro “la Noche de los lápices” del grupo el viento nos amontona- Salón de Espectáculos

-11:30: Rondas de sensibilización sobre tareas de cuidados y el programa Registrada. A cargo del equipo de la Subsecretaría de Promoción Laboral y Políticas de Cuidados del Ministerio de la Igualdad e Integración y equipo del Ministerio de Trabajo de Nación. Auditorio

-14:00: Charla: “Etiquetado y confusión: ¿y ahora que comemos?” con Albrieu, Julieta y Gabriela Fernández (UNPA-UARG). Auditorio

-14:45: Charla: Educación ambiental integral: Marco normativo y estrategias. Auditorio

-15:00: Taller de publicaciones independientes. Marcos Aguilera Anselmi – Artes Visuales

-15:30: Conservatorio de música. Salón de Espectáculos

-15:30: Teatro comunitario en Barrio San Benito. Equipo de Educación Popular UNPA-UARG – Auditorio

-16:00: Obra de teatro “la Noche de los lápices” del grupo el viento nos amontona. Salón de Espectáculos

–16:30: Presentación de libro “La tierra dilatada” de Irene Hume Auditorio

-17:00: Malambo solista femenino. EPD – Salón de Espectáculos

-17:05: Malambo solista menor. EPD Salón de Espectáculos

-17:15: Nuevo Molle – Salón de Espectáculos

-17:15: Consersatorio: “Editar en la Patagonia”. Ariel Di Leo (“La Rama” Editora, Río Gallegos), Javier Gil (Editorial “Desmesura”, San Carlos de Bariloche) y María Steibel (“Ensoñación Ediciones”, El Calafate). Coordina: Gabriela Luque – Auditorio

-17:30: Malambo Solista femenino. EPD – Salón de Espectáculos

-17:35: Malambo inicial (norte) EPD – Salón de Espectáculos

-17:40: Malambo mixto. EPD – Salón de Espectáculos

-17:40: Presentación del Taller de folclore adultos. EPD – Salón de Espectáculos

-18:00: Títeres. obra: “camino del agua” grupo: Tierra de Teatro – Salón de Espectáculos

-18:15: Presentación de “Alma Sureña” Cancionero de Hugo Giménez Agüero. INAMU – Auditorio

-18:30: Presentación de Bitácora personalizada de Registro Herbal. Coordina Flor Gohan y Juan Infante (no es un taller) Archivo Histórico

-18:45: Presentación del Taller de folclore 5 años. EPD – Salón de Espectáculos

-18:50: Ballet Juvenil. EPD – Salón de Espectáculos

-19:00: Presentación de libro “Curadurías del fin del mundo” de Kekena Corvalán. Presenta Malena Malbrán – Auditorio

-19:00: Caloventores. Tributo a The Beatles – Salón de Espectáculos

-19:00: Taller: Iniciación al Arte de María Sol Lalanne – Biblioteca

-19.45: Estudio de Danzas de Marcela Rivero – Salón de Espectáculos

-20:00: Presentación de libro: “Chamamecero Serial”, de Rafael

Urretabizcaya (Neuquen). Presenta: Gabriela Luque – Auditorio

-20:00: Duo Kundalini – Salón de Espectáculos

-20:45: Ballet menor. EPD – Salón de Espectáculos

-20:55: Ballet adultos. EPD – Salón de Espectáculos

Viernes 16 de junio

-9:30: Ser estudiante en la UNPA UARG. Áreas Prensa y Difusión y acceso, permanencia y bienestar estudiantil – Auditorio

-10:30: Taller: Creación de Reels (Nivel básico). Lucas Espinosa y Franco Vellio- Artes Visuales

-10:30: Rafael Urretabizcaya (Neuquén): Presentación de la colección “Las abuelas nos cuentan”, de Abuelas de Plaza de Mayo. Charla con estudiantes auditorio

-11:00: Charla: Métodos Anticonceptivos por Programa de salud sexual reproductiva y no reproductiva y Programa de adolescencia auditorio

-11:00: Charla: IVE, ILE por Programa de salud sexual reproductiva y no reproductiva y Programa de adolescencia archivo histórico

-14:30: Charla: “Cabezas de chorlito” conociendo al Chorlito Ceniciento una playera patagónica” por Ambiente Sur. (INFANCIAS) Auditorio

15:00 a 17:30: Taller de Colectiva Viento Negro. ¿Qué sabor tiene tu memoria” Artes Visuales

-15:10: Presentación de libro: “El Circo”, de Rafael Urretabizcaya (Neuquén)

INFANCIAS Auditorio

-16:00: teatro para niños. obra: “Lisa y Orson una historia entre mandarinas”. Grupo: Puro Grupo – Salón de Espectáculos

-16:00: Charla: Presentación del Dinosaurio Dr. Alexis Mauro Aranciaga – Auditorio

-17:00: Presentación de Libro FRACASITOS de Ana Oly. Moderador: Luciano Saracino . Auditorio

-17:00: Escuela RESI – Salón de Espectáculos

-18:00 a 20:00: Qué es escribir y cómo se construye una historia. Luis Ferrarassi – Biblioteca

-18:00: teatro para niños. “El clown de Úrsula” grupo: Sacalabacha – Salón de espectáculos

-18:00: Danda Teatro: “Canto Deudo” sobre el texto de Aníbal, coreografía y danza de Perla Flores (28 de Noviembre) Auditorio

-18:10: Documental “Madres del carbón”, de Mariana Menna. (Rio Turbio) Auditorio

-18:30 a 19:30: Charla taller Aerófonos Andinos: Sikus archivo histórico

-18:45: Danzas Clásicas 5 años. (Danzas con aros) EPD Salón de Espectáculos

-18:50: Danzas Clásicas 6-7 inicial. EPD – Salón de Espectáculos

-18:55: Danzas Clásicas 8-9 c/conocimiento. EPD – Salón de Espectáculos

-19.00: Conversatorio: “Lectura, Democracia y Escritura” con María Teresa Andruetto. Diálogo con Gabriela Luque – Auditorio

-19:00: Música Experimental. Juan Manuel Patricio (Pico Truncado) – Salón de Espectáculos

-19.45hs Danzas contemporáneas niños. EPD – Salón de Espectáculos

-19:48: Danzas jazz. Niños y adolescentes. EPD – Salón de Espectáculos

-19:52: Danzas jazz. Niños y adolescentes. EPD – Salón de Espectáculos

-19:56: Danzas clásicas 5 años. “Libre soy” EPD – Salón de Espectáculos

-20:00: Teatro. “Estación del Olvido”. Grupo: Cien Mundos – Auditorio

-20:00: Casandra Molinari. Artista de Programa Amplificar – Salón de Espectáculos

-20:45: Sepultados en el viento. Perla Flores y Carlos Lauquen -Salón de Espectáculos

-21:00: La Esquina. Rock and Blues Salón de Espectáculos

-21:20: Película: “Laberintos personales” de Alejandra Perdomo, presenta la ONG Búsquedas Verdades Infinitas auditorio

Sábado 17 de junio

-10:30: Taller: Creación de Reels (Nivel básico). Lucas Espinosa y Franco Vellio – Artes Visuales

-11:00 a 13: Taller de juegos teatrales EPD

-14:00: Presentación de libro: ” Llegada inesperada”, de Maximiliano Gómez (Río Turbio) – Auditorio

-15:00: Presentación de libro: “Poemas del estuario” de Verónica Lamberti (Caleta Olivia). Con el acompañamiento de Jorge Curinao y Gabriela Luque. Auditorio

-15:00: Taller “Hacia una escritura dramática situada y con perspectiva de género” de Alejandra Quiroz (El Chaltén) EPD

15.00hs Al Margen taller de escritura filosófica/poética archivo histórico

-15:45: Presentación de libros seleccionados para representar a Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro. Autores: Sebastián Grimberg, María Luz Roldán, Carlos Pérez, Susana Martínez y Miguel Auzoberría. Moderan Gabriela Luque y Patricia Vega – Auditorio

-16:.00: Teatro para niños. Obra: “Lisa y Orson una historia entre mandarinas” grupo: Puro Grupo Salón de Espectáculo

-16.00 a 18:00: Escuela de Danzas de The M.O.D: The Master Of Dance (Darío Fernández y Noelia Barría) EPD/2do PISO

-17:00: Charla: “Comics y Democracia: 40 años de historias” por Luciano Saracino. Auditorio

-17:00: Danza Urbana por Tango Ashara espectáculo

-17: a 18:00: Fracasitos by Ana Oly – Taller interactivo: cómo convertir nuestras desgracias en comedia a través del humor y el dibujo. Archivo Histórico

-18:00: Muestra Video Poesía x Producciones Invertidas, Nair Gramajo (Caleta Olivia) Auditorio

-18:00 a 21:00: Taller de graffiti y muralismo. Blue (Camila Fortina) y Chaman (Franco Vellio) Artes Visuales

-18.00: Teatro para niñxs. “El clown de Úrsula” grupo: Sacalabacha – Salón de Espectáculo

-18.30 a 19.30: Charla taller Aerófonos Andinos: Sikus Archivo Histórico

-18:45: Danza Urbana por Tango Ashara – Salón de Espectáculos

-18:45: Recital de poesía: Maritza Kusanovic, Cecilia Maldini, Nair Gramajo, Carlos Pérez, Yamila Valdez y Rubén Zuñiga. Coordinan Gabriela Luque y Giselle Moreira – Auditorio

-19:00: Danzas sarabi Bellydance – Salón de Espectáculos

-19:15: Vicio Mordeno – Salón de Espectáculos

-19:45: Armado escenografía para obra de teatro- Auditorio

-20.00: Teatro. “Una de película”. Grupo: Sin Anestesia. Auditorio

-20:20: Kevin y la Pieza Records – Salón de Espectáculos

Domingo 18 de junio

9:00 a 20:00: Encuentro Escritores SADE

Archivo Histórico

-10:30: Taller: Creación de Reels (Nivel básico). Lucas Espinosa y Franco Vellio Artes Visuales

-14:30: Presentación de libro “El último camino del Héroe” de Mariano Murashima – Auditorio

-15:00: Presentación de libro “El sendero menos transitado” de Laura Cecilia Núñez – Auditorio

-15:00 a 17:00: Taller “Hacia una escritura dramática situada y con perspectiva de género” de Alejandra Quiroz (El Chaltén) EPD

-15:30: Presentación de libro: “Soy Juana”, de Mirta Torrez Auditorio

-16:00: Presentación de libro: “Sangre cautiva”, de Luis Pellanda (Puerto Santa Cruz) Acompaña Ballet de Mercedes Roda Auditorio

-16:00: Teatro para niños. “El clown de Úrsula” grupo: Sacalabacha – Salón de Espectáculos

-16:45: Escuela de danzas urbanas The M.O.D (The Master of Dance) – Salón de Espectáculos

Sesión freestyle. Trunqa y Bruno de Pico Truncado espectáculos

-17:00: Pablo Zavaley (El Calafate): Programa “EL Psicoanalista”, radio en vivo con profesionales de la salud mental y escritores invitados. Auditorio

-17:15: Escuelas de Danzas Árabes “Baladi” – Salón de Espectáculos

-17:30: Kenway. Gabriel Medina. Amplificar – Salón de Espectáculos

-18:00: Presentación de libro: #DdD “Después de Diego”, de Saúl Ghercovici (Chubut) – Auditorio

-18:00: Teatro para niños. Obra: “Lisa y Orson una historia entre mandarinas” grupo: Puro Grupo – Salón de Espectáculos

18:00 a 21:00: Taller de graffiti y muralismo. Blue (Camila Fortina) y Chaman (Franco Vellio) – Artes Visuales

-19:00: Presentación de libro “Restos de ciudad”, de Jorge Curinao, ganador del Fondo Editorial Santacruceño, en diálogo con Gabriela Luque Auditorio

-19:00: Jennifer Miranda. Amplificar – Salón de Espectáculos

-19:40: Escuelas de danzas CAMAGUEY – Salón de Espectáculos

-20:00: “Ida y vuelta con CinWololo” + Presentación de Libro “Diario de un Colibrí”. Presenta Leandro Doolan. Auditorio

-20:00: Grupo de breack dance que ensaya en el complejo – Salón de Espectáculos

-20:30: Hijas de la Luna – Salón de Espectáculos