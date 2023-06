Paritaria docente: La oferta fue restituir derechos adquiridos que el propio ejecutivo bajo en la paritaria anterior.

Contrariamente a lo que se había ofrecido en la última paritaria según lo señalado por Javier Fernández en una entrevista con nuestro medio realizada en la mañana de hoy donde señaló; “Hay una involución de la propuesta; no estan los dias caidos, no están los no descuentos, no esta el pago del título, bajan la cláusula gatillo”

La nueva oferta realizada por el Ejecutivo consiste en:

– Colocar nuevamente la Cláusula Gatillo hasta el mes de diciembre inclusive.

– Corregir el ÍTEM Título retroactivo al mes de marzo.(que no se abona en el segundo cargo)

– Discutir la forma de devolución de los días caídos y los no descuentos hacia adelante, en una nueva reunión.(aún no hay certeza si se van a reintegrar los descuento ya realizados)

– Discutir los temas laborales el lunes 13 de de junio.

¿Que sigue sin discutirse en la mesa paritaria?

Un monto de aumento por sobre la cláusula gatillo.

Podríamos decir según nos señalaron autoridades de ADOSAC fuera de micrófono, “lo que ofrecen podría decirse es seguir tal cual veníamos hasta ahora”

Transitando la segunda jornada de un paro de 96 horas, mañana se realizan las asambleas en las distintas filiales y el jueves Congreso Provincial de ADOSAC.

ACTA PARITARIA

acta 7 Educación

