El gobierno provincial dice que los paritarios del CPE dieron respuesta a todo lo planteado por los gremios docentes.

El ejecutivo provincial informó algunas cuestiones plasmadas en la paritaria de hoy:

– La Cláusula Gatillo continúa en vigencia hasta Diciembre 2023

– Los aumentos son ACUMULATIVOS (algo que ya se explicó en ACTAS anteriores, incluso remarcando nuevamente que TODOS LOS AUMENTOS VAN AL BÁSICO)

– El pago del aumento al ítem TÍTULO se hará en liquidación complementaria el 24 de Junio y será retroactivo al mes de Marzo (es decir Marzo, Abril y mayo) para los docentes comprendidos en el período común.

– Para los docentes comprendidos en el período especial será retroactivo al mes de Febrero (es decir Febrero, Marzo, Abril y Mayo)

– Los montos de estos aumentos al ítem título impactarán en la primera cuota del SAC

– Se realizó una proyección a Diciembre de la oferta salarial que incluye actualización del Título, y tomando como referencia el último IPC oficial (% de inflación que se traslada como aumento al salario por aplicación de la Cláusula Gatillo) el Cargo Testigo quedaría con este salario:

. Con 100% de zona sin asignaciones familiares y sin antigüedad

$ 326.497,46

. Con 140% de zona sin asignaciones familiares y sin antigüedad

$ 366.092.04

. Con 180% de zona sin asignaciones familiares y sin antigüedad

$ 405.686.62

Estos son los numero informados por el ejecutivo falta corroborar sé se plasman en la realidad conforme a lo señalado. Por otra parte los paritarios del CPE remarcaron que, según señalan ellos en la comunicación de prensa, habiendo accedido a todo lo pedido por los sindicatos solicitaron poder llegar a un acuerdo en este día, cuestión que no tuvo aceptación ya que los paritario de los gremios docente no deciden por sí solos, si no en asamblea.Se solicitó un cuarto intermedio para el día domingo para obtener una respuesta a la propuesta salarial ya formulada.

ACTA PARITARIA 9.6.2023