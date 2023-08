ACEVEDO PROMETIÓ “PERSEGUIR A LOS LADRONES” EN SU CIERRE DE CAMPAÑA

El ex gobernador cerró su campaña en Caleta Olivia junto a Sandra Gotti y Martín Paiva, candidatos a vicegobernadora y primer diputado por distrito y los demás postulantes a legislador por municipio que sostienen su candidatura.

Volvió a definir a Santa Cruz como “una provincia socialmente injusta, políticamente dependiente y económicamente empobrecida. Convocamos a los vecinos a votar el domingo y que su voto sea útil. El lema Somos Santa Cruz es la verdadera opción para cambiar y renovar la historia de la provincia”.

“Pensamos –destacó Acevedo- que la política es para servir y no para servirse. Este descontento actual, esta desazón no es obra de la casualidad. Volvimos a la política para discutir en serio los grandes temas de la provincia: el empleo, la educación, la salud, los recursos naturales”.

“No queremos subsidiar la desocupación, sino el empleo. Queremos trabajo genuino”, enfatizó el candidato y agregó: “El estado ya paga 85 mil recibos mensualmente, entre sueldos y jubilaciones. Debemos volver a construir viviendas con las cooperativas, no con empresas fantasmas, para generar mano de obra y compras locales. Así la riqueza queda en nuestro territorio”.

El tema educativo fue uno de los puntos centrales de la campaña de Acevedo. “La educación además de un servicio central del estado es un derecho humano fundamental para salir de la pobreza y tener aspiraciones. Hoy los chicos terminan la escuela sin saber leer y escribir, mientras que los salarios docentes son indignos”, graficó.

Respecto del tema recursos naturales, el ex mandatario no tuvo dudas: “Debemos ponernos firmes ante la Nación para definir claras regulaciones a la minería, el petróleo y la pesca. YPF hoy tiene el 50 por ciento de los pozos convencionales produciendo menos de un metro cúbico por día. Queremos que nos devuelvan todos los pozos que ellos no hacen producir para que generemos empleo”.

“En este momento tan especial de Santa Cruz, puedo asegurar que se puede vivir en una provincia distinta y mejor, con total libertad y sin aprietes. Sabemos lo que hay que hacer y cómo hacerlo. No puede ser que hoy 3500 familias todavía se calefaccionen con leña. Lo dije muchas veces en la campaña: Santa Cruz está en terapia intensiva”, cerró Sergio Acevedo.