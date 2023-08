En zona norte, más de 20.000 personas clamaron por Claudio Vidal gobernador

Hace instantes, finalizó en Caleta Olivia un multitudinario cierre de campaña del candidato a gobernador por Santa Cruz Puede, Claudio Vidal, quien desde el monumento de los trabajadores, emitió su mensaje para los vecinos de toda la provincia, ante la presencia de más de 20.000 personas.

“Es muy importante mirar la cara a cada uno de ustedes y comprometernos a un proyecto que marca la diferencia entre lo que está mal y lo que nosotros queremos hacer. Duele muchísimo recorrer la provincia de Santa cruz, y más aún cuando conocemos lo que significa la pobreza. Y lo que está ocurriendo nos tiene que preocupar a todos” inició Vidal su discurso.

“Tenemos 43% de pobres en la provincia de Santa Cruz. Esto puede pasar en una provincia que no tenga recursos, pero en Santa Cruz sobran, y no podemos tener miles de familias en estado de pobreza” puntualizó.

“Es por eso que nuestro plan es recuperar la libertad económica, entendiendo que un nuevo gobierno que quiere al pueblo, que sienta como el pueblo, tiene que crear la posibilidad de apostar al desarrollo, a la educación, a fortalecer al sector privado, a las cooperativas, a las pequeñas y medianas empresas, a los pequeños productores. Apostar a un salario digno, que los trabajadores logren la independencia, y ya no tengan que mendigar alimentos a un gobierno que no los atiende” expresó Vidal en su discurso.

“Vamos a poder salir adelante, nuestra provincia tiene todo, depende de la decisión que tome el pueblo este domingo 13 de agosto. Y nosotros ya demostramos que tenemos capacidad. Desde nuestra organización tuvimos la capacidad necesaria de trabajar en un proyecto educativo, construyendo escuelas, apostando a la educación, construyendo los mejores polideportivos de la provincia, 4 proveedurías, una fábrica textil, generando empleo genuino. Pusimos en marcha el campo de feed lot, y estamos impulsando el de recría” reseñó Vidal.

“Si todo esto lo podemos hacer desde una pequeña institución, cómo no vamos a poder hacer mucho más desde el gobierno, con el amor que sentimos por el pueblo, con la dedicación que ponemos día a día para sacar esta provincia adelante” puntualizó el candidato a gobernador.



“Quiero pedirles a cada uno de ustedes, al pueblo santacruceño: tenemos una oportunidad de poder salir adelante, y es una decisión que tendrán que tomar todos los vecinos de Santa Cruz. Elegir lo que podemos construir todos juntos, o seguir con un modelo político que más nada tiene que ofrecer” reflexionó.

“Hipócritas aquellos que dicen que van a hacer en los próximos 4 años lo que no hicieron en 32 años de gobierno. Basta. Esto se tiene que terminar. La decisión es del pueblo” finalizó Vidal.