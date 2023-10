Marcelo Cepernic expresó su apoyo a ‘Faty’ Oliva y Oscar Barrientos para la elección en Río Gallegos

“Gracias querido Marcelo Cepernic por tu apoyo y acompañamiento”, señalaron desde Encuentro Ciudadano al conocerse un video que se difundió el fin de semana a través de redes sociales de los candidatos del sublema ‘Encuentro por Río Gallegos’.

“El apellido Cepernic significa muchas cosas buenas en nuestra comunidad. Además de ser el primer intendente que tuvo Río Gallegos en el regreso de la democracia, y de ser uno de los fundadores de Encuentro Ciudadano en el convulsionado 2007, Marcelo es sobre todo una persona entrañable, respetada y querida”, expresa el mensaje que acompaña al video.

Allí se lo ve a Cepernic, en su hogar, junto al candidato a intendente Gabriel ‘Faty’ Oliva, el profesor Oscar Barrientos y Andrea Alvarado, quienes encabezan la lista de candidatos a concejales de Encuentro Ciudadano. También participa Gabriela Mestelán, principal referente del espacio.

EL MENSAJE COMPLETO DE CEPERNIC

Estas son las palabras del ex intendente, portador de un apellido con mucha historia en Santa Cruz:

“A veces en política uno no está demasiado orgulloso de ciertos candidatos: a mí nunca me pasó esto en el marco de Encuentro Ciudadano. Siempre me sentí cómodo y honrado de participar de una lista y me enorgullece que Faty (Oliva) esté como candidato a intendente, que Oscar (Barrientos) y que Andrea (Alvarado) estén como candidatos a concejales e integren una lista.

La verdad que con qué placer uno pone el votito en la urna, sabiendo la clase de gente que son. Y además, la alegría en el caso de Faty, en el caso tuyo Gaby, son de algún modo históricos. Pero la alegría es de la gente nueva que se ha incorporado y que enriquece el contenido de Encuentro Ciudadano.

En este caso el lema es Encuentro por Río Gallegos”.

ENCUENTRO CIUDADANO EN EL FRENTE ‘POR SANTA CRUZ’

Gabriel ‘Faty’ Oliva es el candidato a intendente del sublema ‘Encuentro por Río Gallegos’, del partido Encuentro Ciudadano, que integra el espacio ‘Por Santa Cruz’, el amplio frente electoral que ganó la gobernación en agosto pasado.

El partido cuya máxima referente es Gaby Mestelán presenta una sola lista de concejales que acompañará la boleta de ‘Faty’ Oliva: está encabezada por el profesor Oscar Barrientos y seguida por Andrea Alvarado, Pedro Goján, Lucila Hernández, Luis Stettler, Viviana Carballo y Ariel Hubert. Los candidatos suplentes son Ester Condorí, Alejandro Soria Gómez, Yanina Hubert y José Luis Garnica.