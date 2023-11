Posición de “Por Santa Cruz” de cara al balotaje.

Los partidos políticos y espacios que conformamos el Frente “Por Santa

Cruz” deseamos expresar nuestra posición en cuanto al balotaje que se llevará

a cabo el próximo 19 de noviembre.

Queremos recordar que, tanto en las PASO del 13 de agosto como en las

elecciones generales del 22 de octubre, la coalición electoral que hemos

conformado ha otorgado total libertad de acción a nuestros seguidores, militantes

y votantes, permitiéndoles elegir libremente a la persona que ellos crean reúna

las condiciones para liderar los destinos de nuestro país en los próximos cuatro

años.

La posición que adoptamos no busca promover el voto en blanco ni

abogar por una neutralidad pasiva que elude cualquier compromiso o desafío.

Más bien, entendemos que como somos la fuerza que ha obtenido la

gobernación de Santa Cruz, diez de los quince municipios de la provincia, dos

senadores nacionales, un diputado nacional y un parlamentario del Mercosur

tenemos que ser responsables y respetar las distintas realidades e intereses que

representamos, somos un frente amplio que simboliza diversas ideologías,

principios y sectores. Y si somos un espacio político que alberga diferentes

expresiones y opiniones tenemos diferentes posturas, sin que ello implique

contradicciones en los ejes fundamentales que presentamos a la sociedad al

firmar el acuerdo programático y presentarnos a las elecciones.

Nuestro Frente, caracterizado por su pluralismo, democracia, compromiso

y equidad, reconoce que sus votantes pueden tener posturas divergentes en este

balotaje, y las respetamos. Lo que nos une es el objetivo común de trabajar

incansablemente por el desarrollo de Santa Cruz y el bienestar de todos los

santacruceños. Nadie debe ni puede decidir en lugar del ciudadano, y al ejercer

nuestro voto, debemos hacerlo con conciencia social y política.

No brindamos apoyo a ninguno de los dos candidatos, lo que no implica

que los votantes de “Por Santa Cruz” deban optar por el voto en blanco o mostrar

indiferencia hacia la situación. Reafirmamos nuestra decisión de proteger los

derechos de los trabajadores y de todos los ciudadanos. Después del 10 de

diciembre, respaldaremos al candidato que el pueblo haya elegido y exigiremos

que reconozca y respete todo lo que Santa Cruz contribuye a la nación.

Es imperativo dejar atrás cualquier forma de violencia y enfrentamiento

estéril. Estamos atravesando una crisis política, económica y social que solo

podremos superar trabajando juntos, respetando las diferencias y reconociendo

las contribuciones individuales a la nación.

Tener opiniones divergentes no convierte a nadie en enemigo o traidor de

la Patria. Es primordial dar un mensaje positivo a una sociedad que busca salir

adelante ante la crisis que estamos padeciendo. Hemos sido rehenes de una

“grieta” que es parte de los problemas que tenemos en la actualidad.

Desde “Por Santa Cruz”, hacemos un llamado a los dos candidatos y a

sus seguidores para que no recurran o promuevan la agresión, el desprecio o la

violencia como medio de expresión o posicionamiento. No existen verdades

absolutas, y ni el fundamentalismo ni la radicalización de ideas han contribuido

a la solución de problemas.

Solo a través del diálogo y la búsqueda de consensos podremos crecer y

dejar atrás años de negligencia, confrontación y pobreza.

Quien sea el candidato que resulte victorioso, ya sea Javier Milei o Sergio

Massa, esperamos que comprenda la necesidad de implementar medidas y

acciones para superar la crisis. Los santacruceños y los argentinos anhelan un

cambio positivo.

Claudio Vidal

Gobernador Electo de Santa Cruz

COMUNICADO BALLOTAGE