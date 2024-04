Fabián Leguizamón sobre el Gobierno Nacional: “Los gestos y compromisos deben ser siempre de ida y vuelta”

APOYO A VIDAL

El Vicegobernador Fabián Leguizamón respaldó las palabras del mandatario provincial, Claudio Vidal, quien durante una entrevista a un medio radial criticó la postura del Presidente Javier Milei con respecto al paquete de medidas que pretende aplicar y que perjudican directamente a las provincias, entre ellas a Santa Cruz.

Vale recordar que durante la entrevista que brindó al periodista Jorge Rial para el programa radial “Argenzuela”, Vidal fue contundente y anticipó: “Si no hay recursos para mi provincia, no habrá Ley de Bases ni Pacto de Mayo”, en relación a la reforma de la polémica Ley Ómnibus que no obtuvo el apoyo suficiente y que se pretende aprobar nuevamente en el Congreso, y al acuerdo de 10 puntos que busca firmar con 23 los gobernadores.

En este contexto, Leguizamón adhirió a las expresiones de Vidal y agregó: “Entendemos que todos los sectores deben aportar su grano de arena desde su respectivo lugar para salir de esta profunda crisis en la que nos sumergió el kirchnerismo. Sin embargo, el Gobierno Nacional no puede ni debe dejar de ayudar a las provincias en este proceso de reconstrucción y mucho menos a Santa Cruz, siendo la única productora de carbón en el país”.

“Los gestos y compromisos deben ser recíprocos, siempre de ida y vuelta. Creo que el Presidente tiene una visión equivocada, poco federalista, o está mal asesorado y lamentablemente siempre es el pueblo y los más vulnerables quienes terminan pagando los platos rotos de la clase política que gobernó el país en estos últimos años”, afirmó.

“Esperamos un gesto de madurez política de parte del Ejecutivo Nacional para reabrir los canales de diálogo, escuchar las demandas y responder a las necesidades que atraviesa nuestra provincia. Desde nuestro lugar y con la responsabilidad que tenemos, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para buscar consensos y defender los derechos de todos los santacruceños”, finalizó.