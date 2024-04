ADOSAC “El derrumbe de la EPP 44 deja ver décadas de abandono, signo de corrupción y desinterés por la educación publica”

El derrumbe de la EPP 44 deja ver décadas de abandono, signo de corrupción y desinterés por la educación publica. Este sindicato ha denunciado y denuncia permanentemente el deterioro y malas condiciones de los establecimientos escolares. Denunciamos la gravedad de los hechos, nos solidarizamos con la comunidad educativa de la EPP 44 y exigimos al gobierno extreme las medidas para dar solución definitiva por este caso y por todos los establecimientos que no se encuentran en estado edilicio óptima. Lo ocurrido anoche en la Escuela 44, podría haber sido una tragedia y esto no es más que la prueba de años de falta de inversión en infraestructura, años de “lavadas de cara”, exigimos mantenimiento real y urgente. En la actualidad nuestras escuelas no solo se encuentran con graves deterioros edilicios, sino también sin calefacción adecuada y suficiente, sin personal de limpieza y sin insumos para garantizar el dictado normal de clases. Para que sea una realidad “priorizar la educación” debe haber inversión y el gobierno es quien debe garantizarla.