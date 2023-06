Markic: “Mi sueño que Santa Cruz se convierta muy rápidamente en una provincia que brille por sí sola y que sea una vidriera para la Argentina y para el mundo”

Así lo señaló el periodista Mario Markic en una entrevista en vivo en nuestros estudio.

Recordemos que Markic es el precandidato a gobernador de la provincia por el PRO en la coalición Cambia Santa Cruz.

ENTREVISTA EN VIVO:

“Empecé a pensar en nuevos desafíos digamos con la última etapa activa de mi vida y se me cruzó la posibilidad de contribuir políticamente en mi provincia y entonces ahí es donde donde aparece Santa Cruz como una posibilidad como un nuevo desafío verdaderamente que lo tomé con mucha con muchas ganas y pensé dejó el camino de las emociones en mis programas, en los que trabajaba mucho con las emociones para empezar el camino de mi sueño, el camino de mi sueño es precisamente en mi provincia tratar de llevarla al lugar que merece al lugar que le corresponde dentro del mapa nacional. Conozco todo el país, Santa Cruz merece estar en un lugar casi te diría de preponderancia de desarrollo el desarrollo en lo cultural en materia de turismo. Cosas que podemos desarrollar pero que 35 años consecutivos de gobierno de una sola familia han constituido en un feudo que yo jamás pensé que podría llegar a ocurrir” indicó Markic y agregó seguidamente, “porque eso implica primero falta democracia ignorancia del republicanismo división de poderes y por el contrario colonización de los poderes para beneficio propio y así se instala la perpetuación en el poder y así llegamos a los 35 años de un gobierno en el cual no no cambia las caras es un gobierno que ya está como te diría primero que ha hartado a la gente” exclamó el candidato del PRO.

Hartazgo, ¿la gente quiere un cambio?

“Sí totalmente totalmente la gente, he tenido una respuesta maravillosa y la tengo todos los días de parte de la gente, eso sí en muchos casos a media voz como al pasar con timidez, sí con cierta timidez porque han instalado el cuco del miedo la verdad hay que decirla, están instalado el cuco del miedo es acá sumisión o látigo. Si yo te doy un empleo no sos un empleado del estado sino como yo me convierto en el estado a partir de ese momento sos un empleado mío, pensarán desde el kirchnerismo que seas un militante encima entonces está todo distorsionado es una sociedad de la cual está todo distorsionado y por eso tiene los problemas estructurales” dijo Markic.

Su visión sobre el conflicto de educación:

“Lo siento a los actores acá básicamente padres docentes y sindicatos y nos ponemos de acuerdo primero hay que pagarles bien a los docentes naturalmente con el compromiso de que vamos a tener todo el año vamos a dar un ejemplo a partir de ahora que no se da desde el 2007 por ejemplo vamos a dar el ejemplo y que parta precisamente del sector educativo sería maravilloso porque en Argentina si hubo una clase media en movilidad social ascendente lo traemos desde los tiempos de Roca desde los tiempos del guardapolvo blanco y así creció la clase media y pudimos ser una un país digamos emergente que estaba vinculado a la idea que podía llegar a ser una potencia en el mundo” enfatizó Markic y seguidamente se refirió a la reglamentación que permite que los alumnos pasen de año adeudando varias materias. “Yo pienso pareciera ser que que en realidad vos estás haciéndole un favor al chico no lo estás condenando no le estás dando herramientas lo está convirtiendo en una persona que no tiene comprensión de textos lo sabes lo que lee la resistencia para mí ya te digo yo este hice una carrera periodística este interesante atractiva tuve mucho reconocimiento y entonces a los 22 años terminé y ahora veo me encuentro con esto sabes qué se están sacando el problema de encima los dirigentes se están sacando el problema encima”.

Pilares fundamentales para conducir un estado.

“Mi banderas, transparencia, honestidad, trabajo, desarrollo es una palabra que hay que tener muy en cuenta para la provincia desarrollo de economía cuentas claras yo no sé dónde están todavía 650 millones de dólares que acá recibimos hace muchos años yo no quiero que sea cosa juzgada, porque esa plata no aparece más que no me venga con esta historia de que uno de los peores problemas que tenemos dentro de nuestra provincia es como que 35 años han hecho han creado a través de ese poder casi policial que han generado una una cuestión que resigna a la gente, entonces para cambiar esto transparencia honradez desarrollo para que consiguientemente con el desarrollo vengan los trabajos alternativos para que nuestros chicos puedan elegir bueno me gustaría trabajar en el estado en la administración pública o me voy a la empresa privada. Ahora vengo verdaderamente con humildad a pedir a la gente que no tenga miedo no se muere nadie si se cambia el gobierno si pones el voto en otro lugar no hay nadie te controla llega el momento en el cual vos podés ser artífice de tu propio destino vos podés ser una persona que dé vuelta a la página. Yo quiero hacer historia pero no por mí porque ya te dije que la vanidad quedó en otro lado sino que quiero hacer historia porque quiero formar parte a la gente que hace historia”.

“Ahora tengo un compromiso del corazón tengo un compromiso del corazón de luchar eso lo representaba lucha, cómo te puedo decir tomar la responsabilidad de agarrar la posta y llevar una bandera nueva para que los Santacruceños recupere la voz perdida por ejemplo y yo sería el tipo más feliz del mundo si si yo pudiera colaborar a que ese día pueda ser posible yo confío en que me ayuden que me respalden yo soy nuevo es decir como político me puedo llegar a equivocar incluso en estas cosas que te estoy diciendo porque verdaderamente me presento tal como soy pero bueno yo no tengo nada, nada más que las ganas que el impulso y bueno la ayuda de la gente que está cerca de mí espero poder hacer realidad mis sueños y que Santa Cruz se convierta muy rápidamente en una en una provincia que brille por sí sola y que sea una vidriera para la Argentina y para el mundo” finalizó diciendo el candidato a gobernador Mario Markic.