Vidal reunió a la mesa político sindical: “En un año y medio tendremos independencia económica”

Luego de trazar un duro diagnóstico de la actualidad provincial y nacional, definió que “en un año y medio tendremos independencia económica del gobierno nacional, podremos gobernar sin depender de los ingresos nacionales de Coparticipación (COPA) o las partidas discrecionales que llegaban como aportes del Tesoro”.

Les comunicó que “hoy Nación ya no envía más fondos por vía de aportes y nos dijeron que no hay más plata que la Coparticipación”. En ese contexto, desde Santa Cruz estamos rogando que afloje la recesión porque cae la COPA; y eso a su vez complica a los municipios, que también reciben menos dinero, que se necesita para que las cosas funcionen, para que funcione la salud, la educación”.

“Prefiero equivocarme laburando, es lo que me van a ver haciendo todos los días –especificó-, voy a recorrer la provincia todos los días y voy a poner la cara en todos lados, las veces que tenga que poner la cara. El día que me equivoque es fácil, me lo dicen y lo hablamos; siempre con respeto, con educación. Soy uno más de ustedes, con otras responsabilidades”.

De la reunión participaron, entre otros, los gremios y organizaciones de Luz y Fuerza, Sutep, Apap, Amet, Secafip, Upsra, Fento, Panaderos, Aleara, Petroleros Jerárquicos, Taxis, Atemsa, Atumpa, Sadop, Aatrac, Fraternidad, Vialidad Nacional, Upsap, Federación de la carne, Somu y Sitigas.