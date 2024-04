COMUNICADO DEL VICEGOBERNADOR FABIÁN LEGUIZAMÓN

No vamos a permitir que busquen intimidar ni lastimar a ningún periodista, buscando cercenar la libertad de expresión que tanto nos ha costado conseguir a lo largo de la historia.

La democracia es un sistema creado para que cada ciudadano pueda manifestarse en libertad, no hay lugar para los violentos. Estos acontecimientos no hacen más que rememorar los momentos más oscuros de nuestra historia. Las prácticas que no se condigan con lo que establecen nuestras leyes y nuestra Constitución serán condenadas y combatidas por todos los que queremos seguir viviendo en paz.

Me pongo a disposición de Hugo, de su familia, de los integrantes de radio News y de toda la comunidad para transmitir calma, encontrar a los culpables y que estos aberrantes acontecimientos no se vuelvan a repetir.