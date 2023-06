Nahir Castillo candidata a vocal por los padres ante el CPE: “Nos hemos estado representando solos durante todos estos años y creemos que es necesario que haya una representación real”

Asi lo señalo Nahir Castillo quien es representante de la LIsta Violeta N° 1 para la vocalía ante el Concejo Provincial de Educación.

“Nuestra lista es la lista Violeta número 1 yo soy la candidata titular de Río Gallegos después está como primer suplente Sergio Gil de Pico Truncado y segunda suplente es Luciana Loyola de Caleta Olivia, conformamos esta lista somos padres que venimos luchando por la educación hace muchos años yo desde 2017 se fueron sumando después Sergio y también Luciana en el contexto de ahora en las escuelas en la pandemia y bueno hemos llevado un montón de luchas adelante y nos hemos estado representando solos durante todos estos años y creemos que es necesario que haya una representación real en el Consejo de Educación creemos que podemos hacerlo estamos preparados lo hemos hecho de hecho por afuera así que bueno acá estamos de vuelta para dar esta batalla ya fuimos candidatos, yo fui candidata con otros padres que me acompañaron en ese año había comenzado con esta lucha por la educación justamente porque no habían clases parecido a lo que está pasando ahora y bueno fuimos dando un montón de batallas y en el medio apareció la elección de esta vocalía que sabíamos porque no nos estaban representando y lo estábamos haciendo solos nos presentamos. En ese momento que vamos en segundo lugar éramos muy nuevos en esto seguimos representando no solo durante estos años porque bueno finalmente siempre sucede lo mismo una de las cosas importantes que hay que decir es que en ese momento votó solo el 1,5% del padrón, esto no puede suceder otra vez, que los padres sepan que justamente por todo esto es importante que los padres vayan a votar porque si no quedan estas personas puestas a dedo, deben interiorizarse cuáles son las propuestas o lo que quiere llevar adelante durante su mandato así que es bueno que se informen, tratamos de utilizar los medios de información justamente para que nos ayuden a difundir sobre todo a difundir la fecha las escuelas en que se puede votar el 10 de junio acá hay tres escuelas afectadas ahora es la EPP 39 la primaria número 10 y el jardín 13 queda todo en el mismo radio digamos no hay muchas cuadras de diferencia de escuela, es súper importante así que bueno ojalá con esto de poder difundirlo por los medios de información logremos que haya bastante participación” señalo Castillo.

Más adelante la candidata a vocal continuó diciendo; “Somos padres muy comprometidos que entendemos perfectamente de qué se trata esto de la representación en el Consejo de Educación han llevado adelante cada uno en su localidad, distintas convocatorias, luchas, notas con amparos, de todas formas hemos peleado siempre en forma a la fuerza digamos no haciendo marchas caravana sentada parándonos en la puerta del Consejo hasta que salga la presidenta del como también así se ha buscado la vía legal presentado accesos a la información pública que nunca nos han respondido nunca nos nos han dado la importancia que realmente debe tener pero bueno creemos que estando con la representación adentro del Consejo podríamos y debe ser así tener las respuestas que realmente necesitamos”

Bueno Sí justamente eso ser primero que nada la voz de los padres en el consejo que incluso salió un video desde el consejo de educación porque yo como candidato estaba marcando todo el tiempo esto de que no había mucha información sobre la vocalidad de padres ni su función bueno salió un video donde dice el vocal de padres es la voz de los padres en el consejo de Educación realmente es así y qué significa esto que yo soy el nexo que tiene la familia los padres con el consejo entonces los padres tienen distintas situaciones porque no es solo lo de los paros hay infinidad de situaciones ahora en la educación en Santa Cruz, tener un representante en el consejo de acuerdo a cual sea la situación lo va a derivar al área correspondiente y va a ser tiene que ser el seguimiento de esto que se presenta y ver que se cumpla en el caso que no se cumpla bueno pedir que se cumpla y si no nos dejan ejercer esta esta representación porque muchas veces nos dicen bueno una vez que están ahí no van a poder hacer mucho no los van a dejar ejercer la vocalía no hacen nada no lo vamos a hacer público es la idea que todos sepan que estamos ahí ejerciendo y gestionando nuestra representación, vamos a pedir que se sesione como corresponde que no pase tanto tiempo sin sesionar y bueno ahí es donde los vocales juegan un papel importante porque tienen la mano para presentar ciertas resoluciones ciertos proyectos que se presentan cosas que presenta el Consejo de Educación como ejecutivo y también podemos presentar proyectos por supuesto pero bueno es importante esto no de votar siempre en favor de la educación de los chicos en pos de del bienestar de ellos de que la educación vaya mejorando en vez de retrocediendo”